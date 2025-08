Discriminació lingüística a la comissaria de la policia espanyola de Terrassa: «Parla en castellà, que ets a Espanya»

El 4 de març del 2022, una dona es va desplaçar a la comissaria de la Policia Espanyola de Terrassa per renovar el DNI i el passaport, i per tramitar les cartes d'invitació dels seus pares. En arribar a les instal·lacions, un agent va dir-li que únicament podrien renovar-li el DNI, perquè només tenia una citació, i quan ella va voler replicar, va exigir-li que parlés en castellà "perquè som a Espanya". Ara, l'Audiència de Barcelona ha confirmat que es tracta d'un cas de discriminació lingüística i ha reconegut el dret a fer els tràmits en català.

Després de diferents recursos, finalment aquest dimarts, el jutge ha donat la raó a la defensa de la dona i se li permetrà personar-se en el procediment com a acusació particular en la causa per falsedat en document públic contra els dos agents que van multar-la. I és que, després de la discussió, l'agent que prèviament li havia impedit entrar a la comissaria va prendre-li el telèfon mòbil i va detenir-la per "faltar al respecte a l’autoritat".

L'agent va explicar que la dona s'havia "negat a identificar-se" i, sota aquesta motivació, va endur-se-la a l'interior de la comissaria per posar-li una denúncia. Aquest procediment va atenir-se a la llei orgànica 4/2015, l'anomenada «llei Mordassa», i va comportar la sanció per dues infraccions: una multa de 100€ per faltar al respecte a l'autoritat i una multa de 601€, per negar-se a ser identificada.

La ciutadana, després de la renovació del DNI, havia sortit de la comissaria, amb el permís d'una funcionària, per fotocopiar els passaports dels pares. Quan va voler tornar a les instal·lacions, dos agents de policia, van barrar-li el pas i van exigir-li que "digués en castellà l'hora de la citació". Després d'accedir novament a l’edifici, un dels policies va proclamar-li en castellà: "Molt bé. Si és molt fàcil, oi?".

La reacció de la ciutadana va ser expressar que "aprendre idiomes és una cosa bona" i que "com a funcionari, aniria bé que ho fes"; això va fer enfadar l'agent, que va amenaçar de sancionar-la. En aquest punt, ella va explicar que estava gravant-los les veus per tal de tenir una prova de la discriminació i, arran d'aquest fet, van detenir-la.

La intervenció de Plataforma per la Llengua

Plataforma per la Llengua va denunciar igualment els policies nacionals que l'havien detinguda amb el pretext de la Llei Mordassa al Jutjat d'Instrucció de Terrassa però, després d'obrir diligències, el jutjat havia decidit limitar la presència de la ciutadana a la condició de testimoni.

Plataforma per la Llengua ha impulsat una moció de suport al ple de l'Ajuntament de Terrassa, ha organitzat diverses concentracions per donar-li suport i ha fet públic el cas amb les notes de veu gravades per l’afectada.