La reurbanització de la placeta Banyoles: més ombra i més accessible

L'Ajuntament de Terrassa ha aprovat inicialment el projecte de reurbanització de la placeta de Banyoles amb l'objectiu de millorar l'espai central d'estada i fer-ho més accessible. Els treballs que es duran a terme per aconseguir-ho seran la reducció del pendent, per evitar la formació de reguerots i la pèrdua de sauló quan hi ha episodis de pluja, i recuperar l'ombra perduda per la desaparició dels arbres, provocada per malalties i la sequera.

Més verd i un nou sistema de drenatge

El projecte planteja dotar de més verd l'espai a partir de la creació d'un parterre vegetal, que tindrà una superfície de més de 159 m², i que delimitarà gran part del perímetre de la plaça. Aquest inclourà la plantació de diferents arbustives (lavanda, sàlvia, romaní...), així com la incorporació de sis nous arbres que s'afegiran als tres existents.

Segons ha declarat la regidora d'Obra Pública, Montserrat Alba, en un comunicat: "Farem aquests treballs amb la finalitat de reforçar la cobertura vegetal i l'ombra en aquest espai, donem resposta així a una de les demandes del barri".

A més, s'implementarà un sistema de drenatge i recollida d'aigües pluvials amb pous d'infiltració que retornaran l'aigua al parterre, cosa que permet el seu aprofitament per al reg de les plantes.

El nou espai central més accessible

Pel que fa a l'espai central, es reurbanitzarà amb una superfície de sauló i una zona de sorral amb espai d'estada, on se substituiran els jocs infantils actuals per tres nous elements: un joc giratori, una estructura escalable multijoc i un gronxador niu accessible per a infants amb mobilitat reduïda.

D'altra banda, Alba ha explicat que en aquest espai també es millorarà l'accessibilitat. "S'instal·larà un pas de vianants elevat al carrer del Mont Perdut que connectarà amb una rampa accessible formada per peces de formigó. També es farà accessible la font pública existent".

La intervenció abasta una superfície total de 638,16 m² i compta amb un pressupost d'execució de 179.304,36 euros.