Mor una dona en un incendi en un tercer pis a Terrassa

Una dona de 69 anys ha mort en un incendi d'habitatge que ha cremat un tercer pis al passatge de la Castellassa, a Terrassa, aquest dimecres al matí. Els Bombers han rebut l'avís que hi havia foc a l'edifici a les 6.19 i han activat cinc dotacions: tres camions d'aigua, una autoescala i un vehicle de coordinació i comandament. Un cop el cos d'emergència ha arribat a l'habitatge, el foc ja s'havia desenvolupat completament pel tercer pis, i havia avançat per la façana. Han començat les tasques d'extinció des de l'exterior i, un cop han pogut entrar dintre del pis, han trobat el cos sense vida de la dona.
El foc ha cremat completament una habitació i el menjador de l'habitatge, i la resta del pis ha quedat afectat pel fum i la temperatura. Els Mossos d'Esquadra han activat quatre patrulles i s'han fet càrrec de les tasques judicials pertinents i de la investigació de les causes de l'incendi. La principal hipòtesi és que hagi estat un accident.
Pel que fa al veïnat, la resta d'habitants del bloc -que té una planta baixa més cinc pisos- s'ha confinat a l'interior dels seus domicilis. Un cop els Bombers han acabat d'extingir l'incendi, han començat les tasques de ventilació del bloc i revisió dels altres pisos, per assegurar que la resta de la comunitat estava en bon estat.
El Sistema d'Emergències Mèdiques ha activat cinc dotacions i ha atès dues persones afectades, en estat lleu, que no han requerit trasllat a cap centre hospitalari.