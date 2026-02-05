05 de febrer de 2026

Mor un motorista en una col·lisió amb un turisme a l'A-2 a Castellbisbal

La víctima és un veí de Terrassa de 51 anys

Un motorista ha mort en una col·lisió amb un turisme a l'A-2 a Castellbisbal (Vallès Occidental), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís a les 22.16 hores d'aquest dimecres que hi havia hagut un accident al quilòmetre 592,8 d'aquesta via. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i una motocicleta van topar, i el conductor de la moto va morir. La víctima tenia 51 anys i era veí de Terrassa.

Arran del sinistre, es van activar tres patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, són set les persones que han mort en accidents de trànsit enguany.

