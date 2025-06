Terrassa presenta un joc de taula per fomentar la cooperació i l’economia social entre joves

Terrassa ha presentat el joc de taula Mentcoop aquest dimecres 25 de juny, un recurs educatiu elaborat pel Servei d’Emprenedoria i Economia Social de l’Ajuntament amb l’objectiu d’apropar l’economia social i la cooperació a la joventut de la ciutat, d’entre 14 i 20 anys. La iniciativa, creada pel personal tècnic del servei municipal, compta amb el disseny de la il·lustradora terrassenca Maria Monsonet i s'ha testat entre els mesos de març i maig amb 94 alumnes de quatre centres educatius de la ciutat.

En concret hi ha participat l'alumnat de tercer d’ESO del Vedruna Vall; de quart d’ESO de Creixen Terrassa; del cicle formatiu de gestió administrativa d'àmbit sanitari de l’Institut Santa Eulàlia; i del cicle formatiu d’educació infantil de l’Institut Montserrat Roig; que han col·laborat en el projecte.

Com és el Mentcoop?

Mentcoop és un joc de taula en format físic, amb una caixa que conté els materials necessaris per jugar: un full amb les regles del joc, 100 cartes numerades, 10 cartes de nivell corresponent als principis del cooperativisme, tres cartes d’assemblea i cinc cartes de vida. A través d’aquestes dinàmiques, es desenvolupen habilitats com el treball en equip, la solidaritat, l’escolta activa, la comunicació no verbal o la concentració.

També es volen promoure els principis cooperatius de l’interès per la comunitat, la gestió democràtica; l’autonomia i la independència; l’educació, la informació i la formació; la participació econòmica; l’adhesió voluntària i oberta; la sostenibilitat mediambiental i la solidaritat.

Un joc per a tothom

La regidora d’Economia Social, Meritxell Lluís ha valorat molt positivament aquesta iniciativa que té la intenció de divulgar els valors d’un model econòmic "més just" que posa al centre les necessitats de les persones i el planeta. "Volem que apliquin una mirada que ajudi a crear negocis des d’un model econòmic més inclusiu i just, que ajudi a mitigar els efectes de l'emergència climàtica i a reduir les desigualtats", ha declarat Lluís.

Per al desenvolupament de Mentcoop s’ha comptat també amb la participació d’entitats i empreses d’economia social de Terrassa, així com amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics, la Taula Tècnica de Joventut i serveis municipals. La cooperació dels agents socioeducatius de la ciutat ha permès definir les dinàmiques i un sistema de joc que resulti atractiu per a les persones destinatàries.

A partir del curs vinent, els centres educatius podran sol·licitar el joc a través de la Guia d’Activitats Educatives de l’Ajuntament de Terrassa. Les entitats de la ciutat que treballen amb persones joves i adolescents, podran sol·licitar un exemplar a través de la bústia del Servei d’Emprenedoria i Economia Social.