Cent persones amb dificultats d'inserció laboral treballaran un any a Terrassa

Un centenar de persones de col·lectius amb dificultats d'inserció laboral treballaran a l'Ajuntament de Terrassa durant un any en el marc del programa "Treball i Formació", que busca augmentar la confiança dels treballadors amb experiència laboral. Aquest treball es du a terme en un entorn real, però alhora protegit, amb l'objectiu de desenvolupar capacitats i habilitats per a la inserció laboral al mercat ordinari. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol facilitar que tothom pugui accedir al mercat de treball i augmentar les competències professionals.

El programa s'adreça específicament a col·lectius com persones en situació d'atur de llarga durada, dones víctimes de violència masclista, persones majors de 52 anys i persones trans. L'empresa municipal que implementa el programa, Foment de Terrassa, contractarà les 100 persones beneficiàries, que treballaran durant un any a diferents serveis i empreses municipals de l'Ajuntament de Terrassa. Seran tasques de suport addicional, d'interès general i social com places administratives, de consergeria, de disseny gràfic i d'atenció a la ciutadania.

També desenvoluparan feines de manteniment, obra pública, pintura, jardineria i neteja. Alguns, a més, tindran assignada la tasca de responsables de l'àmbit del qual s'ocupin o bé d'oficials. Les persones contractades, per tant, segons ha informat l'Ajuntament, es repartiran entre la totalitat dels serveis i empreses municipals.

Formació i acompanyament laboral

A banda del contracte laboral, el pla inclou accions de formació i acompanyament per a les persones que s'hi hagin inscrit. En concret es formarà als integrants per millorar-ne les competències digitals i eines ofimàtiques. En total tindran una durada total de 60 hores i la temàtica de les classes que rebin variarà en funció de si són persones del sector de la construcció i personal de neteja o bé de perfil administratiu, consergeria i atenció i informació ciutadana.

D'altra banda, les 100 persones contractades disposaran d'acompanyament a càrrec de personal tècnic especialitzat en ocupació, que s'encarregarà de vetllar per la seva integració al lloc de treball. Els oferiran tutories de seguiment individual i se'ls proporcionaran eines i recursos per conèixer el mercat laboral i trobar feina. El pressupost del programa contempla el cost de part de les hores de treball que comportarà aquest acompanyament, que podrà anar a càrrec de personal municipal o contractat expressament.

El programa "Treball i Formació" està impulsat i subvencionat per la Generalitat de Catalunya amb una subvenció de 3.404.166,76 euros i una aportació municipal de 75.572,99 euros. Aquesta iniciativa es gestiona a través del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb fons del Ministeri de Treball i Economia Social.