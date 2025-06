Terrassa organitza la 14a edició de la Mostra del Coneixement

Terrassa ja ho té tot a punt per a la catorzena edició de la Mostra del Coneixement, un projecte organitzat a través del Servei d'Universitats i Transferència de Coneixement. Els destinataris d'aquesta iniciativa són els centres de secundària de la ciutat amb estudis d'ESO, batxillerat, cicles formatius i Programes de Formació i Inserció (PFI). L'objectiu de la Mostra és apropar els coneixements i la innovació de la universitat i les empreses cap als centres de secundària. Això es durà a terme de manera amena, amb diferents activitats que comprenen tallers, conferències, visites guiades i sortides a la natura.

El calendari de la Mostra del Coneixement coincideix amb el curs escolar vol donar suport i ampliar l'oferta curricular formativa dels centres educatius a través d'una proposta cultural i lúdica, vinculada a la universitat i a la divulgació del coneixement. L'oferta de la Mostra per al nou curs escolar 25-26 conté un total de 58 activitats i tres visites guiades i s'ha estructurat en vuit àmbits diferents. La Mostra farà divulgació del Campus Terrassa Universitària (TU), que acull cinc universitats: UPC, UAB, UB, UOC i UIC. Uns centres que estan implantats en sis escoles universitàries, una facultat i dos hospitals universitaris que compten amb un total de 10.000 estudiants matriculats.

També es parlarà sobre temes d'interès com el medi ambient i la sostenibilitat, la ciència i foment de les professions STEAM, que són aquelles que es desenvolupen a partir de la formació en àrees com ciència, la tecnologia, l'enginyeria, l'art i les matemàtiques. Alhora, es tractarà sobre gestió social i personal, memòria històrica i salut física i emocional. El món laboral serà un altre dels punts destacats del programa, que s'articularà amb una oferta informativa i visites a empreses.

Una programació a demanda

Les activitats de la Mostra del Coneixement funcionen a demanda i el professorat pot demanar per al seu centre qualsevol activitat prevista dins el catàleg i que es consideri d'interès per a l'alumnat. Per al nou curs escolar s'han incorporat noves sessions per donar suport a la programació curricular del professorat de secundària i complementar-la amb nous continguts. És el cas d'una nova proposta vinculada al fenomen de les migracions de persones i els refugiats, la primera "Jornada sobre Immigració i refugi: Drets, històries i mirades". Aquesta activitat se celebrarà durant el mes de desembre de 2025 i s'hi podran inscriure tant l'alumnat de secundària, com el professorat, les famílies, així com qualsevol persona interessada en aquesta temàtica.

A més, també s'oferiran diferents sessions destinades a fomentar les vocacions científiques i tecnològiques (STEAM) entre les joves i donar a conèixer el món de la recerca, la ciència i la innovació entre un col·lectiu que encara té una poca presència en els estudis científics i tecnològics. L'Ajuntament de Terrassa ha col·laborat estretament en l'elaboració d'aquest programa, que es pot consultar amb detall al dossier de la Mostra del Coneixement 2025-2026 que s'ha fet pública a la pàgina web oficial del consistori.