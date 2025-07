De Xile a Terrassa: així han destapat 140 quilos de cocaïna al Port de Barcelona

La Guàrdia Civil, Vigilància Duanera de l'AEAT i els serveis de la Duana de França han desarticulat una organització dedicada a l'extracció de cocaïna al Port de Barcelona. L'operació, anomenada Leurre, ha portat a la detenció i entrada a la presó de quatre persones de la xarxa criminal (un estibador, dos destinataris de la droga i un transportista), així com una investigació sobre quatre persones més.

Les actuacions parteixen de la intervenció a França d'un contenidor amb 138,5 quilos de cocaïna sobre el qual es va fer un lliurament controlat judicialitzat fins que va arribar al port de Barcelona, que va permetre la desactivació posterior de la xarxa.

Tot el seguiment: de Xile a Terrassa

A finals de juny, un vaixell procedent de Xile, que havia fet escala a l'Equador, va atracar al port de Fos-sur-Mer (Port-Saint-Louis-du-Rhône, proper a Marsella) per a una escala perllongada. Els agents de la Direcció Regional de Duanes de Marsella van decidir desplegar un dispositiu de control reforçat sobre els contenidors descarregats al moll i van inspeccionar 180 contenidors, descobrint que un d'ells, amb destinació final al port de Barcelona, contenia bobines de cartó amb diversos sacs a l'interior dels quals es van trobar tauletes de cocaïna.

Aquest sistema, conegut com a rip-off o ganxo cec, consisteix que les organitzacions criminals aprofiten l'enviament d'un contenidor amb càrrega legal per, sense coneixement de remitent i destinatari de la mercaderia declarada, accedir a la càrrega, ocultar les bosses amb cocaïna i, en un altre port, procedir a la seva extracció.

Després de coordinar-se amb la Subdirecció General d'Operacions del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, la Direcció Nacional d'Intel·ligència i Investigacions Duaneres de França va sol·licitar a la fiscalia d'Aix-en-Provence autorització per dur a terme un lliurament vigilat internacional per identificar i aturar els destinataris dels estupefaents. La mesura va ser ratificada per la Fiscalia Antidroga i l'autoritat judicial espanyola, i es va constituir un equip conjunt de recerca de la UDAIFF de la Guàrdia Civil del Port de Barcelona i Vigilància Duanera de Catalunya.

En arribar a Barcelona, el 14 de juliol, el contenidor va ser vigilat de manera ininterrompuda fins que la matinada del dia 17 els investigadors van detectar que un grup de persones va accedir al contenidor, va retirar la substància innòcua (suposant que es tractava de la droga) i la va reintroduir en un segon contenidor.

Destinació: Can Parellada, Terrassa

Es va procedir al seguiment de la droga fins que es va descarregar en una nau al polígon industrial de Can Parellada, a Terrassa, on es va disposar un operatiu de vigilància fins que les persones que eren a l'interior van sortir de la nau, moment en què es va practicar la detenció de dues persones de nacionalitat espanyola. Durant l'escorcoll a la nau es van intervenir tres vehicles (un camió, una furgoneta i un turisme), a més de material divers emprat en instal·lacions de cultiu de marihuana a interior, com ara sistemes de ventilació, il·luminació i recipients.

Aquella mateixa tarda es van fer entrades i escorcolls als domicilis dels dos detinguts i d'un tercer investigat, situats a les localitats de Sant Feliu de Llobregat, Corbera de Llobregat i Vacarisses, on es van decomissar dispositius de telefonia mòbil, material informàtic i documentació d'interès, entre la que destacava un contracte d'arrendament d'una altra nau industrial situada a Rubí. El contracte de lloguer va permetre sol·licitar l'escorcoll d'aquesta darrera nau, on els agents van localitzar material vinculat al cultiu de marihuana. Així mateix, un gos detector de drogues va marcar la presència de restes de substància estupefaent en motxilles i a l'interior de la nau.

L'estibador, amant de les armes

Després de les investigacions sobre els accessos al port de Barcelona es va identificar el camioner que va conduir el camió fins a Terrassa i l'estibador que va usar la grua amb què es van moure i manipular els contenidors, per la qual cosa es va procedir a la detenció de tots dos els dies 24 i 26 de juliol, respectivament. Tots els detinguts van passar a disposició judicial i es va decretar la presó provisional per a tots. En l'escorcoll del domicili de l'estibador es van intervenir dos punys americans, una pistola elèctrica, una escopeta del calibre 12, un rifle de caça major, una arma curta de 9 mm de tir esportiu, un rifle del calibre 22, una pistola d'aire comprimit i un vehicle.

Durant l'escorcoll, l'estibador i propietari de l'immoble es trobava il·localitzable, i es va establir un dispositiu per trobar-lo. Els investigadors van descobrir que estava allotjat en un hotel i finalment va ser detingut en un carrer pròxim a l'estació de Sants de Barcelona. L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions relacionades amb la infraestructura logística o financera del grup criminal. El cas està instruït pel jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona.