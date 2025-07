Dues cuidadores, detingudes per estafar més de mig milió d'euros a una dona de 85 anys a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues cuidadores per estafar 524.000 d'euros a una dona de 85 anys a Barcelona. Les dues acusades, de 44 i 49 anys, són germanes i havien estat treballant al domicili de la víctima com a cuidadores i s'haurien anat transferint els diners de forma gradual. Els diners sostrets els enviaven a l'estranger i els usaven per cobrir despeses personals, com la compra objectes d'alt valor econòmic o operacions estètiques. Ara, se les acusa d'un delicte d'apropiació indeguda i falsificació documental.

La investigació va començar el passat mes de juny, després que la víctima es desplacés a una entitat bancària per consultar els diners que tenia al banc: el seu compte corrent estava a zero. Els investigadors van concloure que l’operació havia començat el 2019, quan la dona havia contractat dues cuidadores pel seu estat de salut delicat. Tres anys després, va atorgar poders notarials a una d'elles per poder fer tràmits bancaris, cosa que va permetre-li fer operacions de manera il·limitada i poder signar documents, públics i privats, a més d’accedir a targetes i comptes.

Les cuidadores van instal·lar càmeres de seguretat al domicili per tal de controlar els moviments de la víctima i el passat 23 de juliol agents dels Mossos d'Esquadra van dur a terme l'entrada i perquisició al domicili de les investigades. Des d’aquest dia, les dues dones, que no tenien antecedents policials, es troben detingudes.

Els cinc consells bàsics per evitar les estafes virtuals

Les estafes virtuals s'han convertit en un veritable maldecap per a la policia catalana en els darrers anys. El nombre de delictes d'aquest caire que arriben cada setmana a les comissaries del país va en augment des de fa temps, un fet que ha posat en alerta els Mossos d'Esquadra. L'ús massiu dels telèfons mòbils i d'internet per part de la ciutadania ha provocat un auge d'aquests fets delictius que, segons els Mossos, es preveu que vagin a més en els pròxims anys.

Són recurrents els casos com suplantacions d'identitat per WhatsApp, enganys per Wallapop, missatges d'SMS amb enllaços fraudulents, els revisors farsants o el fals amic que enamora les seves víctimes i els demana diners.

En aquest sentit, els Mossos d'Esquadra creuen que és necessari que la societat tingui eines d'informació per aturar-les estafes a temps. Els cinc consells bàsics: