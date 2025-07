Milers de persones gaudeixen de la Festa Major de Terrassa 2025

La pluja d'aquests dies no ha impedit que milers de persones hagin participat durant sis dies de les prop de 340 activitats incloses aquest any dins la programació de la Festa Major de Terrassa. Les propostes musicals han estat les que han reunit un públic més nombrós en els diferents escenaris com l'Espai Vela, la plaça Vella o la plaça Nova. Però les places i els carrers també s'han omplert d'activitats culturals i tradicionals com la baixada del Drac de Terrassa.

L'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, ha remarcat la implicació municipal amb la inclusivitat en les festes i amb la sostenibilitat, a través de la campanya institucional per a reduir residus als barris. "Des del Govern municipal considerem necessari que tots i totes treballem conjuntament perquè la Festa Major mantingui la inclusivitat que sempre l'ha caracteritzat, sent un esdeveniment de tothom i per a tothom, on prevalguin per damunt de tot els valors del civisme, la convivència i la pertinença a una ciutat que ens fa sentir orgullosos i orgulloses", explica al web de l'Ajuntament de Terrassa.

Els concerts, els focs i la baixada del Drac

Els escenaris enguany s'han omplert de gom a gom per escoltar una gran varietat d'artistes com Chambao, Miki Núñez, Buhos, Doctor Prats, Lildami, Flashy Ice Cream o Cantores de Híspalis. Així com per descobrir el talent local de grups terrassencs com Kora, Spectra, La Pandilla o Kalabongó.

Cal destacar destacant les 40.000 persones que van passar per l'Escenari Vela del parc de Vallparadís, les 12.000 a la plaça Nova, prop de 10.000 a la plaça Vella, més de 5.000 a l'Espai Vapor i més de 4.000 a la plaça del Rector Homs, segons dades de l'Ajuntament.

L'altre gran protagonista de les festes ha sigut el Castell de Focs que es va fer el dimecres 9 de juliol, una de les activitats més esperades i multitudinàries que se celebra en la cruïlla de l'avinguda de l'Abat Marcet i l'avinguda de Josep Tarradellas. Enguany ha estat a càrrec de la Pirotècnia Tomàs, que va cremar 150 kg de pólvora en un espectacle de prop de 15 minuts.

D'altra banda, la tradicional baixada del Drac també va ser un gran èxit de públic. L'inici de la Festa Major, divendres 4 de juliol, ve marcat per aquesta popular tradició i els posteriors actes, com la Sortida d'Ofici o la Cercavila, el Correfoc o la Diada Castellera. Aquestes activitats van reunir milers de persones en espais com el Raval de Montserrat o la plaça Vella.

També es van fer altres activitats per valorar el patrimoni de la ciutat on van participar més de 2.500 persones, com ara les jornades de portes obertes, activitats a l'amfiteatre del parc de Sant Jordi o els concerts organitzats en espais com la Casa Alegre de Sagrera. I també activitats esportives com la Pedalada Popular, la Cursa Atlètica o el Bàsquet 3x3, on van participar unes 1.500 persones.

Inclús es van adaptar les festes per als infants amb l'organització de la Festa Major Familiar, al parc de Vallparadís, que comptava amb una oferta destinada principalment als més petits i petites. Prop de 2.000 persones van participar dels espectacles programats al Torrent Monner, el Pla del Castell o les Hortes dels Frares.

Sostenibilitat durant les festes

Des de l'Ajuntament s'ha posat en marxa una nova campanya informativa amb el lema «Per festa major, fem-ho millor!». L'objectiu d'aquesta és reduir els residus i aconseguir que qualsevol activitat o esdeveniment ciutadà siguin més sostenibles. Ho fan a través de díptics i fullets informatius, que també difonen a xarxes socials, que reparteixen a les entitats organitzadores de les festes majors de barris.

La iniciativa s'emmarca dins el programa d'actuació del Pla de Prevenció i de Gestió dels Residus Municipals 2018-2030, que pretén implementar mesures per eliminar o reduir els productes d'un sol ús i respon a l'adhesió de Terrassa a la Declaració del Plàstic d'Oslo, per la qual la ciutat es compromet a aplicar mesures per reduir l'impacte dels plàstics al medi ambient.

🥤 El #REGOT, una iniciativa per reduir els gots d’un sol ús a #Terrassa!

Gots reutilitzables, gratuïts, per a consumidores de begudes per emportar-se.

Impulsada per #GreenfluencersTerrassa, #LaVibria, suport municipal i del Gremi d'Hostaleria#FemHoBé pic.twitter.com/onzFbySeXG — Ajuntament de Terrassa (@ajterrassa) July 10, 2025

Continuen les festes als barris

Encara que hagi acabat la festa major de la ciutat, la més multitudinària, a alguns barris encara s'allarguen les celebracions durant tot el juliol. Del 10 al 20 de juliol es celebraran les festes majors dels barris de Ca n'Anglada, Guadalhorce, Sant Pere Nord, Can Palet de Vista Alegre, Can Gonteres i Les Martines.