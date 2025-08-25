On refrescar-se a Terrassa? El parc urbà que travessa la ciutat com un riu verd

L'estiu no és molt bona època per a sortir a passejar, però quan l'avorriment arriba i quan el temps dona l'oportunitat, Terrassa té una molt bona opció per passar el matí o la tarda en família o amb amics i refrescar-se. El parc de de és el parc central del municipi. Amb més de 3,5 km de longitud, travessa la ciutat de nord a sud i engloba diversos espais com el Torrent de Les Bruixes, l'Horta dels Frares, la Piscina de Vallparadís, el Parc de les percepcions i La Devesa.
Amb més de 395.000 m² de zona verda, és un dels parcs urbans més grans de Catalunya i d'Europa. Passejar al llarg del parc és una activitat que es pot fer durant tot l'any i, depèn de l'estació, el paisatge, els colors i les olors canvien.
El parc és escenari de multitud d'activitats per a tots els gustos i edats, a més d'acollir grans esdeveniments ciutadans com la Festa Major, el Festival de jazz, la Fira Modernista o el Carnestoltes.
Dins del Parc hi trobaràs alguns dels edificis patrimonials més emblemàtics de Terrassa com el Castell Cartoixa, les Esglésies de Sant Pere, el Museu Tèxtil o la Casa Baumann, on actualment està ubicada l'Oficina Jove de Terrassa.
Com arribar-hi?
Arribar al parc no és complicat, pots anar-hi en tren, en cotxe o en bus. Si vas en RENFE, només sortir, mirant a llevant, veureu a l'esquerra el parc del Nord i a la dreta, una mica més endavant, la capçalera del parc de Vallparadís. Si arribeu en Ferrocarrils podeu baixar a l'estació Vallparadís Universitat.
Si prefereixes anar en cotxe has d'entrar a Terrassa per la sortida Terrassa Centre i seguint la carretera de Montcada, que trobareu a la dreta de la primera rotonda, arribareu a la part centre-sud del parc, travessant per sobre per un pont. També podeu anar en autobús, ja que les línies 1, 3, 6, 7 i 10 de TMESA us deixaran al centre d'aquest gran espai urbà.