Si aquesta setmana tens previst anar a la Festa Major de Terrassa, has de saber que hi haurà talls a alguns carrers de la ciutat i que es produiran afectacions en el servei de transport públic amb motiu de la celebració de diversos actes i activitats. A continuació, et deixem tot els detalls que has de tenir en compte.

Per on passaran els busos urbans?

En primer lloc, pel que fa a les línies habituals d'autobusos que circulen per la ciutat, des del dijous 3 fins al dilluns 7 de juliol, totes circularan pel carrer d'Arquimedes i de Galileu i realitzaran parades a:

Carrer d'Arquimedes : entre els carrers de Watt i de l’Infant Martí, de Columel·la i de Gutenberg, i de Volta i del Pare Llaurador.

: entre els carrers de Watt i de l’Infant Martí, de Columel·la i de Gutenberg, i de Volta i del Pare Llaurador. Carrer de Galileu: entre els carrers de Vázquez de Mella i de Fra Bonaventura Gran, la plaça Freixa i Argemí i el carrer d’Irineu, la plaça del Progrés i el carrer de Blasco de Garay, i els Carrers de l’Infant Martí i de Watt.

D'altra banda, amb motiu de la Cursa Atlètica, el dissabte 5 les línies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9 circularan per l’avinguda d’Àngels Sallent des de les 18.30 h fins a les 21.30 h.

Pel que fa al Castell de Focs del dimecres 9, a partir de les 22 h les línies 4, 5, 8 i 9 circularan per la carretera de Rellinars i pel passeig del Vint-i-dos de Juliol.

Serveis addicionals durant les nits

A més dels horaris que segueixen habitualment, les línies 2, 3, 4, 5 i 8 oferiran servei nocturn fins a les 3 de la matinada els divendres, dissabte i diumenge. Pel que fa a la línia 9, també circularà fins a la mateixa hora el divendres i el dissabte, i fins a les 5 de la matinada el diumenge.

D'altra banda, el dimecres 9 un cop finalitzat el Castell de Focs i la Cantada d’Havaneres, hi haurà un servei especial de les línies 2, 3, 4, 5, 8 i 9. Tots els busos sortiran de la parada de la plaça de Lluís Companys.

Pel que fa al Bus de Nit, divendres i dissabte circularà en l’horari habitual.

Puc baixar del bus abans de la parada?

A la nit, els autobusos també permetran fer parades intermèdies a les dones, els menors de 16 anys, les persones grans i les persones amb discapacitat. Només s'atendrà, això sí, la baixada del bus. S'haurà d'avisar el conductor i aquest farà la parada on les condicions de seguretat ho permetin.

Els busos interurbans pararan a la plaça Doré

Pel que fa als autobusos interurbans, des de les 23.45 h del dimecres 2 fins a les 5 h del dimarts 8, les següents línies faran una parada a l’estació d’autobusos situada a la plaça Doré: C2, C5, M1, M5, M6, M7, M8A, M11 i M12.

A més, les línies M1, M5, M6, M7, M8A, M11, M12 també s'aturaran al carrer d’Arquimedes i al carrer de Galileu. Se sumaran a aquesta parada les línies exprés E2.1 i E2.2 i les línies nocturnes N61 i N64, N66 i N67.

La Rambla d'Ègara quedarà tallada sis dies

Al centre de Terrassa, la Rambla d’Ègara romandrà tallada en ambdós sentits des de les 23.45 h del dimecres 2 de juliol fins a les 5 h del dimarts 8 de juliol.

D'altra banda, l'últim dimecres de Festa Major, la cruïlla de les avingudes de Josep Tarradellas i l’Abat Marce quedarà tallada de 22 a 23.59 h amb motiu del Castell de Focs. L'Ajuntament recomana evitar circular amb cotxe per la zona dels focs artificials durant aquesta franja.

La parada de taxis es trasllada al carrer de Columel·la

Si penseu a agafar taxi, també haureu de saber que la parada de la rambla d’Ègara es traslladarà al carrer de Columel·la des de les 23.45 h del dimecres 2 de juliol fins al dilluns 7 de juliol.

Pel que fa al bus a demanda L18 Flex, les peticions de serveis a les parades en ambdós sentits se centralitzaran a la parada de taxis de l’Estació d’Autobusos.

La S1 circularà les nits dels dies 4, 5 i 6

Els FGC entre Barcelona i Terrassa (S1) també estaran actius durant tota la nit dels dies 4, 5 i 6. El tren circularà en ambdós sentits fins a l'inici dels serveis de matí.

On puc aparcar?

Finalment, es podrà consultar la ubicació de les zones d’aparcament públic al plànol principal. Caldrà tenir en compte, però, que les entrades i sortides dels aparcaments podran tenir afectacions quan es facin activitats a prop de cada zona. Per això, és possible que es modifiquin alguns accessos.

D'altra banda, les persones amb mobilitat reduïda que tinguin targeta d’aparcament podran estacionar a les reserves especials dins dels aparcaments públics, així com a la zona blava sense haver de treure tiquet, i també s’habilitaran tres noves zones d’aparcament als carrers d’Indústria, de Vallhonrat i de l’Infant Martí.

Una altra opció serà el pàrquing Facilpk del carrer de Sant Leopold, que durant el cap de setmana de la Festa Major ofereix una tarifa de 5 euros per estacionar tot el dia, o bé de 3 euros per 4 hores.

Amb tot, l'Ajuntament recomana fer ús del transport públic, la bicicleta o anar a peu durant els dies de festes.