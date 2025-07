Barcelona, Tarragona i Girona encapçalen les peticions pel registre de lloguers de curta durada

La majoria de les peticions per acollir-se al registre de lloguers de curta durada es concentren en províncies costaneres com Barcelona, que en té 10.957; Tarragona, amb 7.855 peticions; i Girona, que té 12.715 registres. Arran de la implantació de l'obligació del registre únic d'arrendaments de lloguers turístics i de temporada, que es va fer efectiu des de l'1 de juliol a tot l'Estat, ha impulsat el creixement de peticions a Catalunya.

Els registres d'aquests immobles al territori han arribat aquest divendres a les 49.810 sol·licituds (32.882 per a lloguer turístic), quedant en segon lloc del rànquing d'autonomies per darrere d'Andalusia, que n'acumula 61.642 segons dades del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana.

Al País Valencià, de les 26.748 totals, Alacant registra més del 65% de sol·licitud per immobles turístics. A les Balears, la xifra és de 12.999 peticiones per registre de lloguer turístic des de l'1 de juliol. En l'àmbit estatal, el registre ha arribat a les 255.172 sol·licituds, de les quals quasi el 80% són, precisament, per a lloguers turístics.

Barcelona encapçala el rànquing

La ciutat de Barcelona encapçala el rànquing de peticions per acollir-se al registre de lloguers de curta durada amb 20.309, segons dades aportades pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Del total, 6.986 són per a lloguer turístic i la resta són per a lloguers de temporada.

Com funciona l'obligatorietat del registre?

La mesura és obligatòria per als immobles com els pisos turístics i els habitatges d'ús temporal destinats a estudiants, feines temporals o estades per a tractaments mèdics. L'han de complir tots els allotjaments per poder-se anunciar a les plataformes digitals i, de retruc, poder-se llogar legalment. És una mesura amb què el govern espanyol vol evitar el frau a la llei d'habitatge i controlar els allotjaments de temporada i els apartaments il·legals.

Així, es va crear la Finestreta Única Digital, per connectar les plataformes d'anuncis de pisos i el Ministeri de l'Habitatge i fer les comprovacions del compliment de condicions que els hi pertoquen. No obstant això, aquesta mesura només és obligatòria per les plataformes digitals en què es pugui llogar directament l'habitatge, com Booking o Airbnb. Així, no afecta la majoria d'ofertes de lloguer temporal actuals a Catalunya, ja que no permeten fer un lloguer directe a través de l'eina digital.