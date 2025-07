El BCE manté els tipus d'interès en el 2% a l'espera d'un possible acord entre la UE i els EUA pels aranzels de Trump

El Banc Central Europeu (BCE) ha decidit mantenir el tipus d'interès de referència en el 2%, aturant així la rebaixa dels tipus que anava adoptant al llarg de l'últim any. D'aquesta manera, l'entitat compleix els pronòstics i s'atorga cert marge de maniobra per afrontar un escenari marcat per les tensions comercials, a l'espera de si la Unió Europea i els Estats Units assoleixen un acord sobre els aranzels impulsats pel president nord-americà, Donald Trump. Amb la decisió adoptada aquest dijous pel Consell de Govern de l'organisme monetari, els tipus a l'eurozona es mantenen en el seu nivell més baix des de finals de 2022.