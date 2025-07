El quart nanosatèl·lit del Govern serà el primer laboratori del 6G a Europa

El quart nanosatèl·lit impulsat pel Govern s’enlairarà a l’octubre des de la base de Vandenberg a Califòrnia de la mà de l’empresa d’Elon Musk, SpaceX. El dispositiu anomenat 6GStarLab serà el primer laboratori en obert en òrbita baixa que permetrà fer recerca i experiments en l'àmbit del 6G, que ha de facilitar una connectivitat global i ubiqua.

Es tracta d’una iniciativa pionera a Europa que possibilitarà fer proves de manera oberta i flexible a empreses i grups de recerca interessats. L’aparell és “tecnologia 100% catalana” i ha estat produït en "temps rècord" de nou mesos per part d’un consorci liderat per la companyia Open Cosmos i la fundació I2CAT, que ha finançat el projecte amb 1,65 milions d’euros, provinents dels fons europeus.

En concret, la iniciativa ha estat finançada pel Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El dispositiu és un satèl·lit CubeSat modulable ja ha estat “plenament acabat i testejat” i ja es pot preparar per enviar als Estats Units. Els impulsors del projecte preveuen que pugui començar a funcionar a partir del gener del 2026, és a dir, tres mesos després del llançament.

“És un satèl·lit absolutament pioner en el que és la tecnologia 6G i permetrà posar a prova molts nous protocols i capacitats i ha estat elaborat amb tecnologia 100% catalana i amb un temps rècord, ja que des de la contractació fins a l’entrega hauran passat menys de 9 mesos”, ha dit Rafael Jordà, conseller delegat d’Open Cosmos, que ha assegurat que estan invertint per ampliar més la producció i “atreure els principals projectes de telecomunicacions i observació de la Terra d’Europa aquí, a Catalunya”.

Assentant bases pel 6G

La infraestructura del 6GStarLab, tant en òrbita com terrestre, permetrà assentar les bases de la connectivitat 6G, la sisena generació de tecnologia mòbil que oferirà connexions més ràpides, amb una latència ultrabaixa i una àmplia gamma d'aplicacions innovadores.

Entre altres, aquesta tecnologia pot permetre la millora de les comunicacions en zones rurals i aïllades, facilitant l’accés a serveis essencials com la telemedicina i l’educació a distància.

També pot contribuir a la prevenció i mitigació d’incendis i altres desastres naturals, a l’impuls de la mobilitat autònoma, garantint la connexió de vehicles intel·ligents, i a l’establiment d’una nova generació de comunicacions segures, fonamentals per protegir els sistemes governamentals, financers, empresarials i personals davant les creixents amenaces de ciberseguretat.

Catalunya, capdavantera

Fins ara la Generalitat ha enlairat tres nanosatèl·lits a l'espai i a la tardor preveu aquesta quarta missió satel·litària. En aquest cas, anirà més enllà de les dues que s'han fet en l'àmbit de la connectivitat -l'Enxaneta i el Minairó- perquè permetrà l'experimentació de tecnologies 6G de manera oberta.

“Estem parlant d’una fita històrica per la indústria espacial de Catalunya perquè no només demostra que som capaços de fer aquests satèl·lits amb tecnologia 100% catalana, sinó que ens posicionem com els primers d’Europa a tenir tecnologia oberta en el conjunt de l’experimentació per les empreses en l’àmbit del 6G”, ha dit el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.