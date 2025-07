Romero quantifica públicament en 20.000 milions el que l'Estat ha d'injectar per quadrar el sudoku del finançament

La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reivindicat l'acord sobre el nou finançament perquè avança cap a un model amb "visió federal" i ha remarcat el paper de la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. "Estem aquí per la seva feina i el seu convenciment", ha apuntat en una entrevista a La Vanguardia, on assegura que el treball entre el ministeri i la conselleria està "molt alineat".

Després de la bilateral del dilluns passat celebrada al Palau de la Generalitat, en l'entrevista, Romero assegura que està "satisfeta" amb l'acord. "Els acords mai no són fàcils d'aconseguir", assenyala la consellera, que ha valorat l'"actitud molt receptiva" del govern espanyol.

Novetat: ja s'assenyalen quantitats

Davant les preguntes sobre la quantia que es preveu ingressar per aquest conqueriment de competència econòmica, Romero s'esmuny de la pregunta i justifica que encara no se saben les xifres. Tot i això, la consellera quantifica la xifra que l'Estat ha d'invertir: "el raonable serien 20.000 milions per al conjunt del sistema" català. "Segons la injecció del 2009 de 12.500 milions d'euros, actualment serien uns 18.000 milions tenint en compte l'actualització de l'IPC", per tant, 20.000 milions semblen raonables i "permetrien aplicar l'anivellament entre les comunitats respectant el principi d'ordinalitat", argumenta després que fins ara no s'hagués assenyalat cap xifra.

Romero ha defensat el principi d'ordinalitat i que el Govern va fer constar en el preàmbul de l'acord i que els territoris que més aporten més rebin. "És de justícia. Un anivellament total també podria desincentivar l'esforç. Es tracta de mantenir un cert equilibri, una certa igualtat en els serveis públics bàsics, però també hi ha d'haver diferències", argumenta.

Alícia Romero és partidària d'establir un mínim esforç fiscal i ha assenyalat els territoris governats pel PP. "Això apareix a l'acord. El que han fet Madrid i Andalusia d'abaixar els impostos als més rics, no ho podran fer", explica la consellera.

Ampliació de l'Agència Tributària de Catalunya

Sobre la recaptació de l'IRPF per part de l'Agència Tributària de Catalunya, la consellera afirma que és "un repte gegant", ja que es passaria de gestionar 5.000 milions a 30.000 milions. "Això significa molta més gent treballant i molt més coneixement del que ara tenim. I és impossible adquirir-lo en tan poc temps", explica. "Necessitem anar a poc a poc, amb solidesa i seguretat", continua. "Un exemple de la nostra situació: L'Agència Tributària d'Espanya té 1.500 informàtics. La nostra, cap. Per nosaltres, ho fem una cosa millor de la que fa l'Estat o no la fem", argumenta Romero.

Aquest, precisament, és un dels punts que més va criticar aquesta setmana l'Associació d'Inspectors d'Hisenda. Romero respon als inspectors i defensa que un nou model de finançament és legal. "No és inconstitucional modificar la Lofca i que l'acord delegui la gestió de l'IRPF", sosté Romero, que fa una crida a Junts i ERC a donar suport a l'acord.