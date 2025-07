Els jubilats mutualistes cobraran tot el que els deu Hisenda

Fa anys que molts jubilats mutualistes estaven pendents de rebre el que els deu Hisenda per haver fet una doble tributació durant les aportacions fetes entre 1967 i 1978. Finalment, s'ha aprovat al Congrés i Hisenda retornarà aquest any als antics mutualistes tots els diners que tenien pendents. L'aprovació de la llei s'ha dut a terme amb els vots a favor de tots els partits, excepte el PP que s'ha abstingut i Vox que ha votat en contra.

L'espera s'encaminava al seu fi quan fa mesos es va anunciar que això passaria, però calia recollir-ho en una llei perquè es pogués aplicar. Aquest retorn de diners ve donat perquè es van realitzar aportacions entre l'any 67 i 78, quan no es podien desgravar les cotitzacions socials i, per tant, es van fer una doble tributació.

El Tribunal Suprem va sentenciar que Hisenda havia de retornar els diners i els primers pagaments es van dur a terme durant la declaració de la renda de 2023. Més endavant, des de l'Agència Tributària es va informar que les compensacions serien any per any i d'aquesta manera impossibilitava poder fer una reclamació tot d'una dels últims cinc exercicis fiscals. Però, fa uns mesos, va rectificar i va anunciar que retornaria els diners de cop durant el 2025.

El text aprovat al Congrés està pendent de ser publicat al BOE i en aquest s'esposa que també es podrà sol·licitar els retornaments de les aportacions a mutualitats dels períodes impositius del 2019, 2020, 2021 i 2022. El text aprovat dona un marge de sis mesos per dur a terme l'ordre i, per tant, Hisenda té fins al 30 de desembre per complir amb la llei i retornar els diners que deu.

Això implicarà que el departament del ministeri d'Hisenda haurà de destinar un esforç econòmic de 4.000 milions d'euros per fer front a totes les devolucions. Per altra banda, tot i que l'import variarà segons cada contribuent, es preveu que un gran nombre de casos puguin recuperar entre 3.000 i 4.000 euros, segons diferents experts econòmics.