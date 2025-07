En quins casos s'ha de declarar una donació familiar a Hisenda?

La donació és una transmissió gratuïta de béns, generalment entre familiars. Ja sigui un pis, un cotxe, diners o accions d'una empresa, aquestes coses també són béns materials que s'han de declarar a Hisenda si no volem rebre una multa. És per això que cal tributar per aquests diners a l'impost de successions i donacions.

Quan es donen béns que no són immobles —com ara diners, fons d'inversió, accions, etc.—, la persona que rep la donació ha de declarar l'impost sobre successions i donacions, aplicant la normativa de la comunitat autònoma on hagi residit més dies durant els cinc anys anteriors a la donació.

Convé presentar l'impost, sobretot si us han donat una quantitat important de diners. D'entrada, si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners l'origen dels quals no pots acreditar, podria considerar que hi ha un “guany de patrimoni no justificat” i exigir tributar a IRPF al tipus marginal (que pot arribar al 56% en algunes comunitats), més la sanció corresponent.

D'altra banda, a moltes comunitats autònomes els imports a pagar per donacions d'ascendents a descendents són baixes, ja que estan bonificades. Però per poder aplicar les bonificacions s'ha de presentar la declaració de l'impost dins del termini legal. Així com formalitzar-les en document públic, assegurant-se que quedi reflectit i estigui ben justificat l'origen dels fons donats.

Quants diners es poden donar sense haver de tributar?

Hisenda només exigeix a les entitats bancàries informar dels moviments bancaris superiors a 3.000 euros, però això no implica que per donar quantitats inferiors no cal liquidar l'impost de successions i donacions. Tot i això, Hisenda no sol perseguir lliuraments petits de diners en efectiu i regals de petita quantia.

Però sí que cal tenir en compte alguns aspectes. Qui rep la donació ha de pagar l'impost sobre successions i donacions en un termini de 30 dies. Si es donen diners en efectiu, no es genera cap guany a l'IRPF del donant. Si es donen accions, fons d'inversió o immobles, qui dona ha de tributar a l'IRPF si la donació genera un guany.

Aquest impost depèn de les comunitats autònomes, que són les que controlen els tipus impositius o l’aplicació de reduccions. Per tant, la seva regulació varia d’una comunitat a una altra i els percentatges canvien.

Per exemple, a Catalunya, existeixen reduccions del 95% per donació destinada al primer habitatge habitual de descendents (tant de la casa com dels diners per comprar-la), per a entitats sense ànim de lucre o d'un negoci empresarial o professional de la persona donant.

Quan he de declarar la donació?

En general, el termini per presentar la declaració i pagar l'impost és d’un mes, comptat de data a data des del dia que ha tingut lloc la donació, que és la data de meritació (per exemple, si la data de meritació és el 13 de setembre, el termini acaba el 13 d'octubre).

Si en el mes del venciment no hi ha un dia equivalent, s'entén que el termini acaba l'últim dia del mes (per exemple, si la data de meritació és el 31 de març, el termini acaba el 30 d'abril). Si el termini acaba un dissabte, un diumenge o un dia festiu, s'allarga fins al primer dia hàbil següent.

Com evitar sancions econòmiques de l'Agència Tributària

Si volem evitar multes per part d'Hisenda, cal omplir el model 651 de l'Agència Tributària, tant si se supera el límit com si no. Aquest document s'ha de presentar a l'Administració pública incloent totes les donacions que es facin en els 30 dies hàbils des que queda registrada la donació al compte bancari del beneficiari. Cal enviar el document juntament amb la Declaració de la Renda.