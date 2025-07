Els inspectors d'Hisenda es revolten contra el nou finançament: «És la desaparició de l'Estat»

Revolta dels inspectors de la Hisenda espanyola contra el nou finançament per a Catalunya. L'Associació d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat (IHE) ha assegurat aquest dimecres que és "impossible" aplicar l'acord al qual han arribat la Generalitat i l'Estat en la comissió bilateral d'aquesta setmana. "És el principi de la desaparició de l'Estat", han dit, mentre que han insistit a demanar la dimissió de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

Així ho ha manifestat el col·lectiu en un informe presentat aquest dimecres a la seu de l'Associació de la Premsa de Madrid, i on han insistit a dir que l'aplicació de l'acord suposaria la desaparició de l'Agència Tributària espanyola. "Quedaria trossejada i repartida entre totes les comunitats", han lamentat des de l'associació.

Els inspectors consideren que la proposta de reforma del finançament trenca alguns dels principis bàsics de la Hisenda espanyola. Concretament, han fet referència a idees com que el sistema d'informació sigui únic, que existeixi també la caixa única o que la gestió de les retencions ha de ser de manera "integrada".

Conseqüències a la declaració de la renda

Això fa referència a la gestió de l'IRPF que, segons l'acord, ha de ser competència de la Generalitat, tot i que encara sense data per aplicar-ho. L'IHE ha dit que "no és realista" aquest canvi d'atribucions, ja que no es pot conciliar la informació d'una base de dades espanyola i una altra de catalana. Això, diuen, també tindria afectacions en la rapidesa a l'hora de fer les devolucions de les declaracions de la renda.

Sobre això, l'associació ha insistit que resultaria "impossible" enviar als contribuents les dades fiscals, ja que la informació es trobaria en dues bases de dades diferents. També asseguren que hi hauria unes menors garanties per detectar el frau fiscal per aquesta incompatibilitat de bases de dades.

Tot i que han evitat donar xifres sobre quina quantitat es deixaria d'ingressar a les arques públiques, els inspectors han detallat que els impostos catalans de les últimes dades del 2022 representen un 19,35% del total que es recapta a l'Estat. En aquell any, l'Estat va recaptar 255.000 milions d'euros, dels quals prop de 50.000 provenien de Catalunya.

L'ordinalitat, punt de conflicte sobre el nou finançament

Sigui com sigui, l'acord pel finançament ha enrocat en el punt del principi d'ordinalitat. La Generalitat el reclama, com ha fet històricament, i així consta en el preàmbul del document, però no apareix a la part dispositiva del pacte i tampoc l'assumeix el govern espanyol. De fet, ha provocat les primeres turbulències en sòlida l'aliança Palau-Moncloa.

El Govern, per veu de la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha advertit que el compliment d'aquest principi -que condiciona la resta del model, començant per l'aportació catalana a la solidaritat- és "imprescindible" i que així s'ha traslladat a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. Si no es compleix, Catalunya no donarà suport a la reforma.