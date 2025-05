El BBVA diu que opes com la de CaixaBank van generar «menys revolta» que la del Sabadell

El Country Manager de BBVA a Espanya, Peio Belausteguigoitia, ha dit que opes com la de CaixaBank van generar menys "revolta" que la seva al Banc Sabadell. Ho ha fet aquest dijous en una trobada empresarial a l'Hospitalet.

Belausteguigoitia ha recordat que aquella operació generava l'entitat financera més gran d'Espanya i es va resoldre en primera fase i sense compromisos per a pimes. Ara bé, cal tenir en compte que l'opa de CaixaBank no va ser hostil, sinó un acord entre CaixaBank i Bankia.

El directiu ha defensat, en canvi, que l'opa al Sabadell té compromisos "sense precedents", sobretot per a les pimes, i recull "totes les preocupacions" plantejades. Belausteguigoitia ha dit que l'operació està avalada per un treball "hiperexhaustiu" i ha lamentat que es qüestioni la metodologia de la CNMC: "És com si vull que m'apliquin un altre article del Codi Penal".