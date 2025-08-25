Les restes d’un castell medieval que s’oculten dins una antiga masia en ruïnes

A prop de Sant Julià d'Altura, damunt el torrent de Ribatallada, hi ha una masia que amaga les restes del que una vegada va ser un castell del segle XI. Aquesta emblemàtica peça de la història de Sabadell, avui abandonat i mig ensorrada, apareix com a masia a finals del segle XIV, a mans d'una família pagesa cognominada Ribatallada, que va tenir continuïtat a la propietat fins al 1802, quan va morir solter l'últim hereu.
Però la realitat històrica és que va ser un castell que actuava com a fortalesa per a diversos nobles que van passar per la propietat d'aquest històric mas. La seva ubicació el delata com a tal, ja que està situat dalt d'un turó, fet que permetia controlar en el seu temps el pas pel torrent de Ribatallada.
El 1879 els propietaris la van vendre a la Societat de Propietaris de la Mina d'Aigües de Sabadell, que van construir un pantà alimentat amb la mina de Ribatallada i amb una nova mina del torrent de Gotelles. Des del pantà, l'aigua anava a terres de Can Llong, a la Mare de les Aigües, i d'allà, als clarificadors del carrer de Vilarrúbies, des d'on era distribuïda a tota la ciutat.
L'arquitectura que queda abandonada
Aquestes restes que ara estan abandonades damunt del turó encara expliquen moltes coses sobre el que, una vegada, va ser aquell castell. De fet, la planta irregular d’aquest edifici, adaptada al petit espai més o menys pla del cim, mostra un seguit d’estructures que van des del segle XVI al XIX.
Només queden les restes d'un mur a la part nord-oest que recobreix el marge del turó per aquest costat. S’ha de tenir en compte que aquest tipus d’aparell, en construccions de caràcter civil o militar, pot comprendre una cronologia bastant dilatada, la qual pot anar des dels segles IX o X fins al segle XV.
Una fortalesa històrica
El castell de Ribatallada és una construcció del segle XI que surt per primera vegada en documents oficials al segle XII. El 1136 el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV va donar al senescal Guillem Ramon diversos castells, entre els quals hi havia el de Ribatallada. En fer testament, el 1173, Guillem Ramon deixà aquest castell al seu fill. El 1202 el rei Pere I concedeix al fill Guillem Ramon totes les fortaleses que el seu pare tenia al Vallès, entre les quals figurava la de Ribatallada.
La propietat d’aquesta fortalesa romangué fins al 1310 en poder dels Montcada. Al segle XIV va passar a mans de la família Togores, fins que al final del segle XV el llinatge es va extingir.