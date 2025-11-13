2n Torneig de tardor d’escacs a Solsona

El primer torneig de tardor que va començar el 26 de setembre ha arribat al seu final.
Al grup B, el dels joves, han jugat i competit alhora. Ha vençut amb claredat i 6 punts, Lleïr Viladrich, tot i que l’han seguit de prop Aniol Puit, Marcel Arredondo i Guiu Alsina, i a una mica més de distància, Ona Soldevila i Oriol Clop.
Al grup A, el dels adults, hi ha hagut molta combativitat entre els 15 participants i resultats sorpresa fins a la darrera partida. El vencedor ha estat en Jesús Arilla, amb 5 punts. I l’han acompanyat al podi, Joan Manel Manzano i en Zayd, seguits ben de prop per Josep Mª Montraveta, Ricard Tusell i Josep Viladrich, i altres jugadors.
Ara, el divendres 14 de novembre començarà un nou campionat d'escacs.
Com el primer, es disputarà al Centre Cívic, els divendres de 18h a 19.30h.
Ritme de joc: 30 minuts per jugador.
S’organitzarà en dos grups: general i Sub-10. En cadascun, els emparellaments seran per sistema suís, a 6 rondes, entre tots els inscrits.
Si un jugador no pot jugar una ronda, es considerarà un “bye”, i podrà continuar a la següent.
Si una partida no es pot disputar en aquest horari de divendres, els jugadors poden pactar jugar la partida en una altra hora, i com a màxim finalitzar-la el dia següent de cada ronda.
Preu de les inscripcions 5 euros -i gratuïta pels socis del Club d’Escacs l’Elefant.
Premis: Trofeu per als 3 primers de cada grup. I medalla per a tots els participants.
Inscripcions per WhatsApp al 609 36 94 39