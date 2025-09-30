El CF Solsona va merèixer un millor resultat: CF UE Balàfia 2-1 CF Solsona

Tant per les ocasions clares de gol com per la inhibició de l’àrbitre a l’hora d’assenyalar un clar penal contra l’equip local, la tarda del 28 de setembre el CF Solsona sènior A va merèixer sortir del camp de futbol del CF UE Balàfia amb un empat, com a mínim.
El Balàfia venia de guanyar al camp del Linyola i el Solsona d’empatar a casa contra l’AEM. Els del Segrià van tenir, en diferents moments, el control del partit, però van ser els solsonins els qui es van apropar a la porteria contrària amb més perill, com en una xilena de l’Ilyas i amb el cop de cap del Marçal Cardona a centrada de l’Abdel. 0 a 1 en el minut 8. Només deu minuts després l’Ilyas va tornar a estar a punt de marcar havent-se driblat dos jugadors i xutant l’esfèrica al mig del travesser. Tots dos equips no especulaven el joc al mig del camp, sinó que anaven directes cap a la porteria contrària, fins i tot en el minut 30, l’Abdel, veient el porter avançat, va engaltar un xut des de més enllà de mig camp propi cap a la porteria del Balàfia i la pilota va sortir lleugerament per sobre el travesser. En el minut 35 el defensa Cèsar Molina va haver de ser atès fora del camp. Poc abans d’arribar a la mitja part, l’àrbitre va xiular una falta lateral vora l’àrea del Solsona i un davanter, lliure de marcatge, va fer el gol de l’empat a un. A continuació hi va haver la jugada més polèmica del partit en què, en un servei llarg del porter Jaume Figueras, el Robert Ferrer, corrent perseguit pel seu defensa, va entrar a l’àrea, va arribar a la línia de fons prop de la porteria i, trobant-se entre el porter i el defensa, amb la pilota controlada, és empès per l’esquena per aquest defensa del Balàfia. Davant la sorpresa de tothom, també de seguidors locals, l’àrbitre no va assenyalar el penal. Quan el trio arbitral se’n va anar cap als vestidors al principi de la mitja part, van rebre crits i fins i tot insults d’alguns aficionats per no ser valent a l’hora de xiular un penal contra l’equip de casa.
La segona part va començar molt semblant al final de la primera. El Robert, en una cursa ràpida per l’extrcinc targetes grogues van rebre els del Solsona i tres els del Balàfia. Un quart d’hora abans d’acabar el partit, es van tornar a veure jugades plenes d’intensitat dels dos equips; va ser remarcable la lluita del Marc Caball. em dret, es va tornar a plantar davant el porter. Aquesta vegada va poder xutar, ho va fer ras i fort, però el porter li va endevinar la trajectòria. Durant uns minuts, el joc va ser bastant discontinu, per les substitucions de jugadors, pel cansament i per les faltes; cinc targetes grogues van rebre els del Solsona i tres els del Balàfia. Un quart d’hora abans d’acabar el partit, es van tornar a veure jugades plenes d’intensitat dels dos equips; va ser remarcable la lluita del Marc Caball. L’Andreu Sances, l’Hug Plans, el mateix Marc i l’Àngel Pérez van tenir el gol molt a prop. Tanmateix, van ser els locals el qui van modificar el marcador. El seu extrem dret, escapolint-se per la banda, va centrar cap a l’àrea petita a l’esquena de la defensa solsonina i el seu davanter centre va rematar a gol sense que el porter Jaume pogués aturar la pilota. Era el 2 a 1 en el minut 90.
Per tot el que es va veure, els solsonins vam sortir decebuts pel resultat final. Sap greu rebre un gol en la pròrroga de la primera part i un altre gol en la pròrroga de la segona part. Als escapulats els va faltar la cirereta més important del futbol, un altre gol. No cal dir que el dia que acabin bé la majoria de les ocasions que generen, els resultats milloraran.
FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA:
EQUIP INICIAL: Jaume Figueras Geli, Marçal Cardona Simon, Cèsar Molina Vila, Adrià Barniol Rey, Raül Espuga Montaner, Sergi Vendrell Pacheco, Abdelmoughit Al Baitar El Marrakchi, Ilyas Dahmani Manssouri, Modestas Melnikas, Pau Vázquez Martínez i Robert Ferrer Feixas.
JUGADORS SUPLENTS: Sergi Sánchez Gómez (46’), Marc Caball Vilaseca (55’), Hug Plans Nadal (66’), Àngel Pérez Torrecillas (66’) Andreu Sances Mas (76’) i Bernat Carrera Jounou.
EQUIP TÈCNIC:
ENTRENADOR: Abel Martínez Martí
ENTRENADOR AUXILIAR: Lucas Gallego Santodomingo
DELEGAT: Max Serra Segués
MASSATGISTA: Juan Carlos Sanz Sierra