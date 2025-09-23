Primer punt de la temporada: CF Solsona 0-0 SE AEM

La tarda del diumenge 21 de setembre, al camp de futbol municipal de Solsona hi va haver una nombrosa expectació per a veure com començava la lliga oficial de la Segona Catalana el sènior A del CF Solsona, equip que aquesta temporada incorpora sis cares noves: el defensa Raül Espuga i el migcampista Marc Caball, procedents del juvenil del Solsona; el davanter Àngel Pérez, del filial del Solsona; el porter Jaume Figueras, del Sant Llorenç de Morunys; el defensa Cèsar Molina, del San Lorenzo de Terrassa i el defensa Cándido Marcos, del Llano Sabadell.
El pes del partit va ser del Solsona, sobretot a la segona part. Amb les arribades a la línia de fons del Sergi Sánchez per un costat i del Robert Ferrer per l’altre, fins i tot del defensa Marçal Cardona, el Pau Vázquez va estar a punt de marcar. En el minut 17 el Pau va xutar a gol, just després que l’àrbitre xiulés una falta prèvia. En el minut 20 els de l’AEM van estavellar una pilota al pal del Solsona. En el 22 un defensa foraster va rebre una targeta groga per haver frenat amb falta el Robert Ferrer quan se n’anava cap a l’àrea. En el 33 el Robert va tenir una altra bona ocasió dins l’àrea, després de rebre una assistència llarga de l’Adrià Barniol. Poc temps després, els forasters van reclamar mans de l’Adrià, però la pilota venia d’un rebot del genoll del mateix jugador.
El ritme de joc a la segona part va ser menor que en la primera. En un principi hi va haver dues ocasions de gol, una del Robert, que, amb la puntera de la bota, va fer que la pilota superés la sortida del porter, però un defensa va rebutjar la pilota que ja entrava a la porteria, i una altra, en el minut 49 en què l’Abdel, des de la frontal de l’àrea, va estavellar la pilota al pal. El partit estava transcorrent amb poques interrupcions, però era lent; més encara pel fort xàfec que va caure en un quart d’hora; fins i tot semblava que s’hauria d’aturar el partit perquè la pilota quedava travada per l’aigua. En el minut 67 el Jaume Figueras va haver de fer una àgil estirada per a desviar a córner un xut enverinat. En els darrers deu minuts, l’àrbitre va mostrar dues targetes grogues a jugadors del Solsona, al Marc Caball i al Cèsar Molina, i una altra als de l’AEM. Les darreres jugades de gol perilloses les protagonitzaren els locals, el Pau Vázquez enviant la pilota just sobre el travesser i l’Hug Plans estavellant la pilota a la creueta de la porteria en un servei de córner.
Els escapulats del CF Solsona, en definitiva, van mostrar força solidesa defensiva, un mig del camp bastant lluitador i una davantera amb arribada a l’àrea contraria, ara bé, sense l’encert del gol. Aquesta temporada 2025-2026 esperem gaudir, en molts partits, del bon futbol del sènior A del CF Solsona.
FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA:
EQUIP INICIAL: Jaume Figueras Geli, Marçal Cardona Simon, Cèsar Molina Vila, Adrià Barniol Rey, Raül Espuga Montaner, Sergi Sánchez Gómez, Sergi Vendrell Pacheco, Abdelmoughit Al Baitar El Marrakchi, Modestas Melnikas, Pau Vázquez Martínez i Robert Ferrer Feixas.
JUGADORS SUPLENTS: Ilyas Dahmani Manssouri (54’), Marc Caball Vilaseca (54’), Hug Plans Nadal (70’), Àngel Pérez Torrecillas (81’), Bernat Carrera Jounou, Andreu Sances Mas, Arnau Valero Walters i Albert Colell Riu,
EQUIP TÈCNIC:
ENTRENADOR: Abel Martínez Martí
ENTRENADOR AUXILIAR: Lucas Gallego Santodomingo
DELEGAT: Max Serra Segués
MASSATGISTA: Juan Carlos Sanz Sierra