El millor per al CF Solsona, els darrers minuts: CF Solsona 1-1 UE Guissona

Amb una nombrosa presència de seguidors del Guissona, la tarda del diumenge 5 d’octubre, al camp municipal de Solsona aquests dos equips no van mostrar un joc gaire convincent a les respectives aficions. En moltes fases del partit, la intensitat va ser molt intermitent, van sovintejar les imprecisions, el joc, bastant lent, era interromput per faltes o per refusos cap a l’exterior del camp.
L’entrenador del Solsona, Abel Martínez , va fer jugar inicialment el mateix onze que el de la setmana passada. Si la setmana anterior l’equip contrari, el Balàfia, va tenir més temps el control del partit, aquesta vegada van ser els escapulats els qui mantenien més temps la pilota, això sí, sense crear gaire perill; amb tot i això, ja de bon començament, el porter del Solsona, Jaume Figueras, va haver d’intervenir unes quantes vegades, els seus dos primers refusos van anar als peus dels guissonencs i en el minut 9 va haver de fer una magnífica estirada desviant un xut d’Ahmed Kane dins l’àrea. LA UE Guissona va fer servir sovint el recurs de penjar la pilota des de la seva defensa cap a l’esquena dels defensors solsonins i en una d’aquestes jugades, en què un davanter guissonenc va arrencar a córrer vorejant el fora de joc, es va plantar davant el porter local i, en driblar-lo, el porter el va fer caure. El penal va ser discutit per diversos jugadors locals, reclamant que abans hi havia hagut fora de joc, però l’àrbitre es va mantenir inflexible. 0 a 1 en el minut 34. Aleshores, la intensitat en el joc del Solsona va millorar i els del Guissona es van replegar davant la seva àrea. El Robert Ferrer i l’Abdelmouguit van enviar l’esfèrica fora arran del pal.
Al principi de la segona part, tant els solsonins com els segarrencs van gaudir d’una clara ocasió de gol. Els locals la van tenir mitjançant una llarga combinació iniciada des de la defensa cap a la davantera, en què l’Abdel xutà inofensivament a porteria; els segarrencs, amb una entrada pel mig de la defensa del seu mitja punta. Durant una bona estona de la segona part les interrupcions en el joc van ser constants, les passades errònies van sovintejar; a més els guissonencs va aprofitar qualsevol petit contacte per a estirar-se a terra i perdre temps abans de xutar falta. El Robert Ferrer i el Sergi Sánchez van rebre puntades de peu, però l’àrbitre no va ensenyar cap targeta als infractors. Faltant pocs minuts per a acabar el partit, hi va haver la millor jugada dels locals, en què el Candi Marcos va passar l’esfèrica cap a la posició d’extrem esquerre del Robert i aquest, amb un sol toc, la va enviar al mig de la davantera al Pau Vázquez, que, sense aturar-la, la va colpejar cap al fons de la xarxa. Va ser una triangulació perfecta. 1 a 1 en el minut 87.
A partir d’aleshores, la pressió dels escapulats va augmentar; fins i tot l’Arnau Valero, alçant els braços, va incentivar els seguidors escapulats a animar l’equip. L’Àngel Pérez es va atrevir a xutar a porteria amb una xilena. L’energia dels forasters era menor que la dels locals; malgrat tot, ningú no va aconseguir desnivellar l’empat.
Havent aconseguit només dos empats en tres partits, hom pot veure a venir que aquesta temporada el CF Solsona haurà de patir bastant per a no perdre la categoria de la Segona Catalana. Endavant, Club de Futbol Solsona!
FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA:
EQUIP INICIAL: Jaume Figueras Geli, Marçal Cardona Simon, Cèsar Molina Vila, Adrià Barniol Rey, Raül Espuga Montaner, Sergi Vendrell Pacheco, Abdelmoughit Al Baitar El Marrakchi, Ilyas Dahmani Manssouri, Modestas Melnikas, Pau Vázquez Martínez i Robert Ferrer Feixas.
JUGADORS SUPLENTS: Candi Marcos Torres (46’), Sergi Sánchez Gómez (46’), Hug Plans Nadal (57’), Marc Caball Vilaseca (66’), Àngel Pérez Torrecillas (72’), Arnau Valero Walters (79’), Andreu Sances Mas i Bernat Carrera Jounou.
EQUIP TÈCNIC:
ENTRENADOR: Abel Martínez Martí
ENTRENADOR AUXILIAR: Lucas Gallego Santodomingo
DELEGAT: Max Serra Segués
MASSATGISTA: Juan Carlos Sanz Sierra