Victòria de prestigi contra l'Alcarràs: CF Solsona 2-1 FC Alcarràs

La tarda del 16 de novembre al camp municipal de futbol de Solsona es va veure una excel·lent primera part del Solsona i una segona part de contenció en què la iniciativa la va dur, majoritàriament, l’equip del Segrià, que ocupa el segon lloc de la classificació.
Abel Martínez, entrenador del CF Solsona, va fer un plantejament atrevit formant una defensa de només tres jugadors (Marçal, Cèsar i Adrià), amb les ajudes dels carrilers Sergi Sánchez i Robert Ferrer, tenint com a mitjos el Sergi Vendrell i el Raül Espuga, el creatiu Abdel amb llibertat de moviments i al davant l’Ilyas i l’Àngel Pérez.
El joc dels dos equips va ser bastant dinàmic en la major part del partit. Hi va haver atacs de l’Alcarràs que menaven a col·locar quasi tots els jugadors locals davant l’àrea pròpia per tal de defensar-se amb seguretat, però els escapulats van trobar les maneres per a contrarestar aquestes ofensives alcarrassines, de vegades amb conduccions pel mig del camp i d’altres amb passades llargues cap a la davantera. Cal destacar la pressió que van fer els davanters solsonins en la sortida de la pilota sobre l’Alcarràs perquè així va ser com va arribar el primer gol solsoní. L’Abdel es va driblar el marcador, va cedir l’esfèrica a l’Ilyas, que, venint pel darrere, va regatejar el porter i va introduir la pilota al fons de la xarxa. 1 a 0 en el minut 25. Tan sols tres minuts després va arribar el segon gol dels escapulats, gràcies a un servei de córner molt ben servit pel Raül cap a l’àrea petita i l’Àngel Pérez, enmig de diversos jugadors, va tenir l’encert de fer el 2 a 0. El porter local Jaume Figueras es va lluir en el minut 40 aturant un xut de xilena del davanter centre dels forasters. També el defensa Cèsar Molina va estar molt ben col·locat per a desviar la pilota que ja entrava a porteria. En el minut 44 podia haver arribat la sentència del partit si la vistosa rematada de cap de l’Adrià Barniol, en una pilota centrada del Robert, hagués enviat l’esfèrica al fons de la xarxa.
A la segona part, tant el CF Solsona com el FC Alcarràs van sortir amb els mateixos jugadors que els de la primera; ara bé, la intensitat va augmentar notablement en els del Segrià. En el minut 49, el defensa Cèsar Molina i el davanter Lucas Da Costa van haver de ser atesos per haver xocat amb el cap. En el 52, el porter Jaume va bloquejar una perillosa rematada de cap, després d’un servei de córner. En el 59, va ser el batallador Sergi Sánchez qui va desviar amb el cos una pilota que ja entrava a gol. S’olorava que els forasters marcarien i ho van fer després d’una llarga possessió en què la pilota va circular per la frontal de l’àrea, sense que cap jugador solsoní escapcés la jugada. L’esfèrica va anar a fregar per dins la base del pal dret de la porteria del Solsona. 2 a 1 en el minut 68. En el 81, el Jaume Figueras es va tornar a lluir aturant una rematada de cap dins l’àrea gran. En els darrers minuts va augmentar el joc ràpid i intens dels dos equips; el Solsona no es va tancar davant la frontal pròpia com havia fet en algunes fases del joc i es va acostar a la porteria contrària, però el marcador no es va alterar.
Si en els propers partits la concentració i intensitat de cada jugador escapulat i el ritme de joc dels solsonins són com els d’aquest partit contra l’Alcarràs, les victòries arribaran. Tot i estar encara el CF Solsona en una situació dolenta en la classificació, l’afició solsonina va sortir del camp municipal de futbol esperançada.
FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA:
EQUIP INICIAL: Jaume Figueras Geli, Marçal Cardona Simon, Cèsar Molina Vila, Adrià Barniol Rey, Raül Espuga Montaner, Sergi Vendrell Pacheco, Abdelmoughit Al Baitar El Marrakchi, Sergi Sánchez Gómez, Ilyas Dahmani Manssouri, Àngel Pérez Torrecillas i Robert Ferrer Feixas.
JUGADORS SUPLENTS: Albert Parcerisa Albacete (65’), Hug Plans Nadal (70’), Marc Caball Vilaseca (83’), Pau Vázquez Martínez (83’), Arnau Valero (83’), Andreu Sances Mas (83’), Candi Marcos Torres, Bernat Carrera Jounou i Albert Colell Riu.
EQUIP TÈCNIC:
ENTRENADOR: Abel Martínez Martí
ENTRENADOR AUXILIAR: Lucas Gallego Santodomingo
DELEGAT: Max Serra Segués
MASSATGISTA: Juan Carlos Sanz Sierra