Les cròniques del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR FEMENÍ
Ajustada derrota del sènior femení del CB Solsona a la pista de l'Artés (5852)
El sènior femení del CB Solsona va caure diumenge a la sempre complicada pista de l'Artés, en un partit que va tenir dues cares ben diferenciades. L'inici va ser engrescador: les solsonines van imprimir un bon ritme de joc i van dominar el marcador durant el primer quart, que van tancar amb un esperançador 15 a 20.
Però a partir del segon període, el partit va canviar de to. L'Artés va pujar línies i va intensificar la defensa, de manera que va obligar el Solsona a jugar incòmode. Van aparèixer errors no forçats, precipitacions i, sobretot, moltes dificultats en les finalitzacions. La baixa anotació es va fer evident i va permetre a les locals capgirar el marcador, fins a arribar al descans amb un 29 a 26.
El tercer quart va mantenir aquesta mateixa dinàmica: unes visitants travades en atac i unes locals que, aprofitant les imprecisions de les rivals, havien anat ampliant la diferència fins al 42 a 35.
Amb tot, l'equip no va abaixar els braços. A l'últim període, les solsonines van fer un pas endavant en intensitat, especialment en el rebot, un aspecte en què havien estat febles fins al moment. Amb aquesta millora es va augmentar l'agressivitat i es va guanyar el parcial per 16 a 17, mantenint viu l'esperit competitiu fins als minuts finals.
Tot i els intents d'apropar-se en el marcador i forçar una pròrroga, el conjunt solsoní no va trobar l'encert necessari i el matx va acabar amb una ajustada derrota per 58 a 52.
SOTS-20 MASCULÍ
CB Solsona 75-65 Sant Ignasi
(21-16 / 46-27 / 56-44 / 75-65)
El primer quart de la darrera jornada (21-16) va mostrar un Solsona molt actiu en defensa i amb encert en atac, aprofitant transicions ràpides i trobant bones opcions de tir. Al segon període, els locals van protagonitzar el seu millor tram del partit: domini del rebot, circulació fluida de pilota i un parcial contundent que els va permetre marxar al descans amb un ampli avantatge (46-27).
A la represa, però, el ritme dels solsonins va baixar. La defensa zonal i la pressió plantejada pel Sant Ignasi van facilitar als visitants entrar de nou al partit, retallar distàncies al tercer quart (56-44) i mantenir la pressió fins al final. Tot i el desordre i els moments de desconcentració, el Solsona va saber conservar la renda acumulada i gestionar els últims minuts per assegurar la victòria amb el 75-65 final.
Triomf valuós per al CB Solsona, que continua sumant i demostrant que, quan manté la intensitat, és capaç de dominar els partits amb autoritat.
Una més!
JÚNIOR FEMENÍ
Gran victòria del júnior femení del CB Solsona a Manresa (4056)
El júnior femení del CB Solsona va signar diumenge una victòria de molt mèrit en una de les pistes més complicades del campionat. El partit, però, es va torçar aviat: al primer quart es va lesionar l'Aïssata, una peça clau de l'equip, i va deixar les solsonines amb una rotació molt curta. Tot i aquest contratemps, l'equip va respondre amb una actitud admirable.
Des del primer minut, les jugadores del Solsona van entendre el repte i es van sacrificat per l'equip, mostrant una defensa gairebé impecable que ha anar desactivant totes les opcions del Manresa. Les solsonines van córrer el contraatac amb intel·ligència i, en atac estàtic, van saber jugar amb criteri: bones lectures en el bloqueig directe, paciència en la circulació i encert en les finalitzacions.
Els parcials expliquen la constància de les visitants: 8-16, 17-27, 30-44 i 40-56. Tots els quarts van estar dominats pel conjunt taronja-i-negre, que va mantenir un ritme alt malgrat el desgast físic i la banqueta curta. Les manresanes, amb més profunditat de rotació, van intentar apujar la intensitat en diverses fases, però no van trobar la manera de trencar la solidesa defensiva solsonina.
Una victòria coral, desforç i de compromís, que parla molt bé del caràcter daquest equip. Sens dubte, un partit per estar-ne molt orgulloses.
JÚNIOR MASCULÍ
CB Castellar Groc 66-33 CB Solsona
El júnior masculí del CB Solsona visitava la pista del líder, el CB Castellar, l'únic equip invicte del grup. Els primers minuts van ser molt igualats, les defenses simposaven als atacs i de seguida es va poder comprovar que seria un partit difícil. L'escàs intercanvi de cistelles es va mantenir fins al minut 17, on el resultat era dempat a 21. Malauradament, un parell de males decisions en atac es van convertir en bàsquets fàcils per al rival i, juntament amb un triple en lúltim segon del quart, van permetre al CB Castellar agafar el primer avantatge important, 32 a 21 al descans.
El resultat no era massa just per als solsonins, que havien fet una bona primera meitat, però veures 11 punts per sota en el marcador va frustrar lequip. A la represa el joc es va tornar més anàrquic i va provocar pèrdues absurdes de pilota i errors clars en el llançament. Per altra banda, es va plantejar una defensa zonal per poder tancar el rebot defensiu i sortir ràpid al contraatac, però els locals la van trencar anotant des de la línia de 3. Amb el pas dels minuts, els visitants van anar sortint del partit i la diferència es va seguir ampliant fins al 66 a 33 final.
La manca d'encert i mobilitat en atac, només 12 punts en els darrers 20 minuts, va condemnar el conjunt taronja-i-negre. Aquest cap de setmana descansem, així que tenim 15 dies per fer bons entrenaments i recuperar les sensacions dels primers partits. Ànims, nois!
CADET MASCULÍ
CB Solsona 63-52 CB Santpedor
Els nostres cadets arribaven el cap de setmana passat a la vuitena jornada amb molt bones sensacions i un bon ritme d'entrenament. I així ho van demostrar, en sortir amb intensitat des del primer minut, agafar el lideratge i aconseguir guanyar el primer quart.
Els solsonins, però, es trobaven amb problemes de faltes i el ritme va canviar al segon quart, si bé va arribar a la mitja part un punt per sota. L'últim període començava amb igualtat màxima, i va ser llavors quan els locals van demostrar tot el progrés que porten darrere, encadenant bones defenses, contraatacs i atacs amb circulació de pilota.
Els de Solsona van saber mantenir el cap fred i, amb un 2+1 del Marcel, una recuperada del Moha i un contraatac col·lectiu, se sentenciava el partit i s'aconseguia la primera victòria de la temporada. Resultat molt merescut davant un rival complicat que, de nou, demostra la millora de l'equip.
CADET FEMENÍ
Derrota del cadet femení del CB Solsona a la pista de l'Artés (65-52)
El cadet femení del CB Solsona va caure dissabte a la pista de l'Artés en un partit molt físic i exigent, marcat tant per l'agressivitat defensiva de les locals com per diverses dificultats que van condicionar el joc de les solsonines.
L'Artés va començar el partit amb una defensa molt intensa, tancava línies de passada i jugava al límit del contacte. Tot i així, les jugadores del Solsona van sortir amb energia i van mantenir el duel igualat fins al 14 a 12 del primer quart.
Just abans del descans va arribar un cop dur per a les visitants: la lesió de la Lluna, que ja no va poder tornar a pista a partir del tercer quart. Malgrat aquest contratemps, les solsonines van continuar competint, tot i marxar al descans amb un desavantatge de 37 a 30.
La segona part va seguir un guió similar. L'Artés va aprofitar la seva intensitat i el control del ritme, mentre que al Solsona li va costar dominar el rebot tant ofensiu com defensiu, fet que va regalar segones opcions a les locals i va limitar les oportunitats pròpies de contraatac. A això shi van afegir alguns errors de precipitació en passades que van facilitar pèrdues en moments delicats. Amb aquest escenari, l'avantatge de les locals es va ampliar fins al 52 a 42 al final del tercer quart.
Tot i el cansament, la baixa important i les dificultats acumulades, les solsonines no van deixar mai de lluitar. Van mantenir una actitud valenta i van resistir fins al final, però les locals van saber gestionar el seu avantatge fins al 65 a 52 definitiu. Un partit complicat, però que deixa també mostres de caràcter i esforç per part del cadet femení del CB Solsona.
INFANTIL MASCULÍ
CB Navàs 45-60 CB Solsona
Victòria de l'infantil masculí el cap de setmana passat a la pista del Navàs. El partit va començar amb intercanvi de cistelles entre els dos equips però, de seguida, el Solsona es va relaxar en defensa i els locals ho va aprofitar corrent al contraatac i avançant-se en el marcador fins a arribar al final del primer període 24-15.
Però els visitants de seguida van corregir la situació. Després d'alguns ajustaments defensius i la bona feina de tot lequip, el Solsona va revertir el marcador en un segon període de 4-15 i va arribar a la mitja part només dos punts per sobre, 28-30.
A la segona part, els taronja-i-negres tenien clar que no podien baixar el ritme, i així va ser. La gran feina defensiva va frenar l'encert del rival i va permetre recuperar pilotes i ampliar la distància en el marcador. Tot i algun moment d'acceleració per la pressa per anotar, el Solsona va saber controlar el ritme del partit i endur-se una victòria molt merescuda. Enhorabona, equip!
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
CB Artés 51-63 CB Solsona
El duel entre el mini femení del CB Solsona i el CB Artés, el cap de setmana passat, va començar amb màxima igualtat i intensitat, però també amb un inici una mica espès per part de les solsonines. Al primer quart, van sortir adormides, poc encertades i amb certa falta d'agressivitat, i les locals ho van saber aprofitar per començar a imposar-se en el marcador.
Tot i això, el partit no trigaria a canviar de tendència. A mesura que avançaven els minuts, el conjunt taronja va entrar en joc: més ritme, més confiança i una millor circulació de pilota. Les visitants van començar a trobar situacions clares d'anotació i a defensar amb més intensitat, i això es va reflectir en un canvi d'inèrcia molt marcat.
Amb un segon i tercer quart molt sòlids, les solsonines van capgirar el resultat i van deixar enrere les incerteses del començament. Ja en el tram final, el Solsona va saber mantenir l'avantatge amb maduresa i continuïtat, tot mostrant una versió molt més decidida i competitiva.
Finalment, victòria a domicili merescuda per al CB Solsona per 51-63, en un matx que va anar de menys a més i que demostra la capacitat de l'equip de reaccionar i créixer dins del mateix enfrontament.