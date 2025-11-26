Les cròniques del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR FEMENÍ
El sènior femení del CB Solsona planta cara al líder i cau amb orgull a la pista de l'ASFE (71-64)
El sènior femení del Club Bàsquet Solsona visitava dissabte la pista de l'ASFE, a Sant Fruitós de Bages, líder invicte del grup, i va mantenir el partit obert fins al final, tot i la derrota per 71 a 64.
L'inici ja va deixar clar que les solsonines no tenien cap intenció de deixar-se intimidar: empat a 20 al final del primer quart i ritme alt per part d'ambdós equips. Al segon quart, l'ASFE va pujar una marxa més en defensa i va aprofitar algunes imprecisions en la sortida de pilota per marxar al descans amb un 37 a 30.
A la represa, les locals van intentar trencar el partit. La seva pressió intensa i el domini físic van fer que el Solsona arribés al final del tercer quart amb un 56 a 44, però les taronja-i-negres en cap moment van abaixar els braços.
De fet, les solsonines van acabar oferint un últim quart molt seriós, en què se sostenien gràcies a una gran anotació exterior 10 triples en total i a la capacitat de córrer quan trobaven espais. Malgrat la pressió local, les visitants van saber competir amb personalitat i reduir diferències fins arribar al 71 a 64 final.
SÈNIOR MASCULÍ B
Bàsquet San Mauro 67-49 CB Solsona
Diumenge, el sènior B es va enfrontar a Santa Margarida de Montbui al BQ San Mauro, un dels rivals més durs de la categoria. A falta de diversos jugadors clau, l'equip solsoní va plantar cara durant tot el partit. Va mantenir una diferència negativa de menys de 10 punts, fins al punt de remuntar en algunes ocasions.
Finalment, però, la superioritat física del rival, un equip veterà, i l'encert des de la línia de 3 punts a l'últim període van acabar sentenciant el partit. Tot i la derrota, el conjunt taronja segueix una dinàmica positiva que de segur que es traduirà en victòries en els pròxims enfrontaments.
SOTS-20 MASCULÍ
Círcol Catòlic Badalona 54-71 CB Solsona
En l'última jornada, el sots-20 del CB Solsona s'ha endut una victòria solvent a la pista del Círcol Catòlic de Badalona (54-71) en un partit marcat pels seu primer quart d'alt nivell i per un segon període on han perdut pistonada i han permès la reacció local.
L'inici va estar completament dominat pels visitants. El Solsona va sortir amb un punt d'intensitat més alt, molt sòlid en defensa i amb encert en transició, cosa que va deixar el Círcol molt tocat en el primer parcial (5-18). Els badalonins no trobaven la manera de superar la pressió ni de generar avantatges en atac.
Al segon quart, però, el guió va canviar. Els visitants van abaixat el ritme i el Círcol ho va aprofitar per entrar al partit. Amb més activitat al rebot i millor circulació de pilota, els locals van retallar diferències, tot i que els taronja-i-negres van aconseguir mantenir un petit marge al descans (23-28).
Després de la mitja part, el partit va entrar en una fase molt més igualada. Els badalonins van trobar confiança, i els de Solsona van patir per contenir l'empenta local. Tot i així, van evitar que la remuntada es consumés i van arribar al final del tercer quart amb un avantatge encara favorable (43-51).
En els darrers deu minuts, el CB Solsona va recuperar les sensacions del primer quart: defensa agressiva, domini del ritme i encert en situacions clares de tir. El Círcol es va veure superat físicament i va tornar a perdre terreny, i va permetre als visitants segellar un triomf convincent que es va ampliar fins al 54-71 final.
El sots-20 solsoní suma, així, a domicili una victòria important, basada en un inici fulgurant i en un tram final sòlid, mentre que el Círcol es queda amb la sensació que la mala sortida va condicionar massa un partit en què, per moments, van competir de tu a tu.
JÚNIOR MASCULÍ
CB Solsona 48-55 Sferic Dentalmania (Terrassa)
Dissabte passat, els solsonins van rebre la visita de l'Sferic, un rival de la zona mitja de la classificació. En la primera meitat els locals van controlar el partit i, sense grans esforços, van imposar-se en l'intercanvi de cistelles. Gràcies a l'encert des de la línia de 3, es va augmentar l'avantatge en el marcador fins als 14 punts, 33 a 19 al descans.
A la represa tot va canviar, els visitants van col·locar una zona 3-2 molt ben treballada, i els solsonins, lleugerament relaxats, es van encallar completament en atac: pilotes perdudes, mals llançaments... A més a més, aquesta defensa permetia córrer als terrassencs, que van poder anotar diverses cistelles al contraatac. D'aquesta manera, l'avantatge es va reduir fins al 41 a 37 al final del tercer quart.
En l'últim període es va mantenir la dinàmica anterior, els taronges tenien problemes per atacar la zona, i la pressió de l'Sferic en el marcador va començar a provocar nervis en l'equip local, que veia com els visitants remuntaven el partit. En la meitat del darrer quart els solsonins van encadenar vàries accions positives, i semblava que podien capgirar la tendència, però l'ambició de l'equip rival va ser superior, i això els va permetre guanyar el partit. El resultat final va ser de 48 a 55.
Derrota del júnior masculí a casa, en un partit que teníem controlat al descans, però que se'ns va complicar molt amb la zona. Toca seguir treballant per recuperar les bones sensacions. Ànims, equip!
CADET FEMENÍ
Derrota del cadet femení del CB Solsona en un partit travat i molt físic contra l'Olesa (36-46)
El cadet femení del CB Solsona va caure diumenge a casa contra l'Olesa en un partit dur, d'aquells que exigeixen concentració i energia de principi a fi. Les visitants van imposar un ritme molt físic que va dificultar en tot moment el joc de les solsonines.
Tot i això, el Solsona va començar bé, competint de tu a tu en un primer quart igualadíssim que va acabar amb un ajustat 10 a 12. Al segon quart, les locals van mostrar el seu millor moment del partit: més encert, bona defensa i capacitat per córrer quan trobaven espais. Això els va permetre marxar al descans amb un lleuger avantatge, 24 a 23.
La segona part, però, va seguir el mateix guió de duresa i poca fluïdesa ofensiva. L'Olesa va tornar a capgirar el marcador al tercer quart, va aprofitar la seva agressivitat defensiva i va aconseguir un 28 a 32 al final del període. El partit continuava obert, però cada cistella costava un món.
A l'últim quart, el desgast i la pressió constant de les olesanes van acabar fent-se notar. Les solsonines ho van intentar fins al final, però la manca d'espais i la poca anotació que va afectar ambdós equips van decantar el partit per a les visitants. El marcador final, 36 a 46, reflecteix un duel travat i poc fluid, on la intensitat defensiva de l'Olesa va ser decisiva.
INFANTIL FEMENÍ
Joventut les Corts 54- 49 CB Solsona
Partit igualat i molt intens, dissabte al migdia a Barcelona, per a les jugadores solsonines contra un rival amb un nivell molt semblant. L'equip solsoní no va entrar del tot concentrat a la pista i va començar patint al principi, en què va perdre pilotes i no va pressionar en defensa com acostuma a fer. A la meitat del quart, les taronja-i-negres van començar a jugar com saben i van capgirar el marcador per acabar un punt per davant (13-14).
El segon quart les locals van prémer l'accelerador i les visitants van tornar a sortir mentalment del partit. La defensa no funcionava i les locals jugaven a plaer. El rebot també es perdia i l'atac no fluïa. El millor era el marcador (13-18).
A la segona part, el Joventut Les Corts va voler imposar el seu ritme, però les solsonines van mostrar caràcter i amb molt d'esforç defensiu van aconseguir frenar el ritme de les barcelonines. L'atac començava a fluir una mica més, però es van fallar massa cistelles fàcils que haurien pogut capgirar el marcador (15-15).
A l'inici del quart definitiu, les solsonines van tornar a perdre la concentració, van permetre cistelles massa fàcils a les rivals i no van tancar el rebot defensiu, fent que les locals marxessin de 10 punts. Aquí les visitants van canviar totalment la seva actitud i ho van donar tot en defensa per tornar-se a enganxar al marcador, però va ser massa tard per remuntar (13-12).
Partit que serveix per aprendre i continuar la feina que tan bé estan fent totes les jugadores de l'equip taronja.
INFANTIL MASCULÍ
CB Solsona 53-59 CB Esparreguera Groc
Diumenge, l'infantil masculí del Solsona va disputar un partit molt complet durant els tres primers períodes, en què va dominar el marcador pràcticament de principi a fi. L'equip va sortir intens, amb bones defenses, controlava el ritme i trobava alguns bons atacs que permetien marxar per davant des del primer moment.
El Solsona va mantenir aquesta línia durant la major part del partit: solidesa al darrere, concentració i capacitat per generar cistelles en superioritat. L'equip va saber competir, treballar i imposar-se en els duels, i va aconseguir arribar al darrer quart amb un avantatge còmode i la sensació de controlar perfectament el joc.
Però a l'últim període es van girar les tornes. L'Esparreguera va sortir amb molta més agressivitat i encert i el Solsona va perdre intensitat. A més, l'expulsió d'un jugador en aquest tram va afectar encara més la rotació i el ritme de l'equip. El parcial final, un contundent 10-30, va capgirar completament el partit i va acabar donant la victòria al conjunt visitant.
Tot i la derrota, els taronja-i-negres van demostrar durant molts minuts que poden competir molt bé i mantenir un nivell alt tant en defensa com en atac. Tocarà aprendre d'aquest últim quart, però el treball fet durant la major part del partit és el camí correcte.
CISTELLA BAIXA
MINÍ FEMENÍ
CB Solsona 78-28 CB Esparreguera
Partit amb inici una mica adormit del Solsona amb l'Esparreguera de visitant (5-8 al primer parcial), però a partir del segon període les nenes del mini femení van fer un gran canvi: defensa intensa, moltes pilotes recuperades i contraatacs fàcils (22-2) que van trencar el partit.
A mesura que avançaven els períodes, el conjunt taronja va mantenir el ritme, amb bona circulació de pilota i amb aportació en atac i en defensa de totes les jugadores fins a arribar al 78-28 final.
En definitiva, un matx més que s'emporten les solsonines, després d'assolir també el tancament de marcador i demostrar un bon nivell tant en el joc col·lectiu com en la constància al llarg de tots els períodes.
PREMINI MIXT
Artés 63-13 CB Solsona
El premini del Solsona va visitar el pavelló d'Artés, el cap de setmana passat, en un partit complicat però farcit d'aspectes positius. Tot i el resultat desfavorable, l'equip continua mostrant una gran evolució: cada vegada hi ha més joc en equip, tothom participa i la connexió entre els jugadors i jugadores és cada cop més evident.
Cal destacar, però, que ens va costar entrar al partit. Era d'hora i això es va notar en els primers quarts, on faltava energia i activació. Curiosament, al tercer quart el conjunt solsoní es va despertar del tot i se'n va veure la millor versió: motivats, intensos i animant-se entre ells.
La millora és clara i el treball comença a donar fruits, però hem d'aconseguir estar endollats des del primer minut. Amb aquesta actitud i ganes de seguir creixent, el camí és el correcte. Seguim avançant!