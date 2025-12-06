Riner viurà la Fira de Nadal més solidària

Riner es disposa a celebrar la Fira de Nadal més brillant, solidària i singular amb una il·luminació especialment pensada per realçar la configuració de la Plaça Major de Freixinet i el concert “El viatge de la Gabriela” a càrrec del grup Gatzara, els beneficis del qual aniran destinats a la Marató de 3Cat, enguany dedicada a la divulgació i l'impuls de la recerca en càncer. També, per primer cop, s’ha organitzat una visita guiada al nucli de Freixinet.
Cal recordar que 5a edició de la Fira de Nadal de Riner se celebrarà excepcionalment al nucli de Freixinet degut a les obres de rehabilitació de la Casa Gran del Miracle, tradicional marc de la fira. La fira tindrà lloc de de 10 a 20 h, amb 24 paradistes procedents de diversos micropobles de la comarca i d’altres indrets de les demarcacions de Lleida i Barcelona.
La fira inclourà la degustació de la tradicional escatxiruta (una singular escudella rinerenca) i neules artesanals; un esmorzar amb coca i xocolata; un dinar popular, un berenar amb broquetes de botifarra a l’estil rinerenc i el concert de la coral La Fònica de Freixinet.
També serà el marc d’un taller de dolços i rebosteria amb diferents farines ecològiques del Territori de Masies, una xerrada sobre l’origen litúrgic de les neules, una jornada de portes obertes a l’Escola de Freixinet (que acull les noves instal·lacions de la Llar d’Infants) i tallers infantils de coneixement dels micropobles i de pintacares.
Els expositors de la fira oferiran productes alimentaris de proximitat (formatges, embotits, oli, pa, coques, torrons, neules, melake, vins i cerveses, entre altres) i també de tipus artesanal (decoracions nadalenques, creacions de patchwork).