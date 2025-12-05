Guia per seguir les Fires de Nadal del Solsonès

S'acosten les festes nadalenques i, amb elles, una agenda de Nadal farcida d'activitats i propostes. Totes elles omplen un desembre i inici de gener de cultura, oci i paradetes on trobar els millors regals de la temporada, posant en valor els productes de proximitat i els oficis tradicionals.
NacióSolsona et facilita el llistat de les fires i mercats de Nadal imperdibles aquest final de 2025
Fira del Tió de Solsona
6 de desembre
L’onzena Fira del Tió de Solsona, el dissabte 6 de desembre al bell mig del nucli antic de la ciutat, presenta un volum rècord de parades d’artesania. Fins a vint-i-cinc artesans s’instal·laran durant tota la jornada entre les places Major i de la Catedral. El mercat, com sempre, es complementarà amb un ampli ventall d’activitats familiars gratuïtes, la tradicional exposició i venda de tions foradats i altres propostes lúdiques adreçades a tots els públics, inclòs el juvenil.
Fira de Nadal de Riner
7 de desembre
La Plaça Major de Freixinet acollirà per primer cop a la Fira de Nadal de Riner (el Solsonès), esdeveniment que tindrà lloc el diumenge, 7 de desembre, de 10 a 20 h, amb 24 paradistes procedents de diversos micropobles de la comarca i d’altres indrets de les demarcacions de Lleida i Barcelona. El canvi d’escenari de la fira, tradicionalment celebrada a la Casa Gran del Santuari del Miracle, és el resultat de l’inici de les obres de la darrera fase de rehabilitació d’aquest edifici històric. Amb motiu de la fira, la Plaça Major de Freixinet estrenarà una il·luminació especial festiva, l’encesa de la qual tindrà lloc a les 17.30 h.
Fira d’Hivern de Guixers
13 de desembre
La Fira d’Hivern de Guixers enguany celebrarà la seva segona edició. En aquesta fira rural hi ha parades d’artesania i de productes locals, demostració d’oficis tradicionals i tallers infantils. Durant la fira es realitza un concert així com la ballada dels gegants de Guixers, entre altres activitats.
Fira de Santa Llúcia de Navès
14 de desembre
Fira celebrada des de temps immemorial, de caire artesanal, amb exposició d’articles relacionats amb el món rural. Venda de productes nadalencs, exposicions de maquinària agrícola, concursos i altres activitats.
Fira de Nadal de Torà
20 de desembre
Torà celebrarà la segona edició de la Fira de Nadal que compta amb parades de Nadal amb regals, joies, torrons, formatges i embotits… entre moltes altres per poder tenir tots els detalls preparats per aquestes festes de Nadal.