05 de desembre de 2025

Societat

Guia per seguir les Fires de Nadal del Solsonès

Solsona, Riner, Guixers, Navès i Torà acullen aquestes imprescindibles cites nadalenques que reivindiquen el caràcter rural de la comarca

  • Enguany hi haurà 25 parades d'artesans a les places Major i de la Catedral

Publicat el 05 de desembre de 2025 a les 09:31

S'acosten les festes nadalenques i, amb elles, una agenda de Nadal farcida d'activitats i propostes. Totes elles omplen un desembre i inici de gener de cultura, oci i paradetes on trobar els millors regals de la temporada, posant en valor els productes de proximitat i els oficis tradicionals.

NacióSolsona et facilita el llistat de les fires i mercats de Nadal imperdibles aquest final de 2025

Fira del Tió de Solsona 

6 de desembre 

L’onzena Fira del Tió de Solsona, el dissabte 6 de desembre al bell mig del nucli antic de la ciutat, presenta un volum rècord de parades d’artesania. Fins a vint-i-cinc artesans s’instal·laran durant tota la jornada entre les places Major i de la Catedral. El mercat, com sempre, es complementarà amb un ampli ventall d’activitats familiars gratuïtes, la tradicional exposició i venda de tions foradats i altres propostes lúdiques adreçades a tots els públics, inclòs el juvenil.

Fira de Nadal de Riner 

7 de desembre 

La Plaça Major de Freixinet acollirà per primer cop a la Fira de Nadal de Riner (el Solsonès), esdeveniment que tindrà lloc el diumenge, 7 de desembre, de 10 a 20 h, amb 24 paradistes procedents de diversos micropobles de la comarca i d’altres indrets de les demarcacions de Lleida i Barcelona. El canvi d’escenari de la fira, tradicionalment celebrada a la Casa Gran del Santuari del Miracle, és el resultat de l’inici de les obres de la darrera fase de rehabilitació d’aquest edifici històric. Amb motiu de la fira, la Plaça Major de Freixinet estrenarà una il·luminació especial festiva, l’encesa de la qual tindrà lloc a les 17.30 h.

Fira d’Hivern de Guixers

13 de desembre

La Fira d’Hivern de Guixers enguany celebrarà la seva segona edició. En aquesta fira rural hi ha parades d’artesania i de productes locals, demostració d’oficis tradicionals i tallers infantils. Durant la fira es realitza un concert així com la ballada dels gegants de Guixers, entre altres activitats.

Fira de Santa Llúcia de Navès

14 de desembre

Fira celebrada des de temps immemorial, de caire artesanal, amb exposició d’articles relacionats amb el món rural. Venda de productes nadalencs, exposicions de maquinària agrícola, concursos i altres activitats.

Fira de Nadal de Torà

20 de desembre

Torà celebrarà la segona edició de la Fira de Nadal que compta amb parades de Nadal amb regals, joies, torrons, formatges i embotits… entre moltes altres per poder tenir tots els detalls preparats per aquestes festes de Nadal.

