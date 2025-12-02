Les obres de rehabilitació a la Casa Gran del Miracle obliguen a traslladar la 5a Fira de Nadal de Riner a Freixinet

El vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez; l’alcalde de Riner, Joan Solà, i el col·laborador de la fira, Màrius Codina, han presentat aquest dimarts la cinquena la Fira de Nadal de Riner, que se celebrarà el proper 7 de desembre, a la plaça Major de Freixinet, de 10.00 a 20.00 hores, amb la presència de productes de micropobles, productes artesans i de proximitat.
La fira comptarà amb 24 paradistes procedents de diversos micropobles de la comarca i d’altres indrets de les demarcacions de Lleida i Barcelona. El canvi d’escenari de la fira, tradicionalment celebrada a la Casa Gran del Santuari del Miracle, és el resultat de l’inici de les obres de la darrera fase de rehabilitació d’aquest edifici històric. En aquest sentit s’ha manifestat Joan Sola, que ha ressaltat que “un nucli petit de població serà l’epicentre de la fira, i ho farà per primera vegada en la seva història, perquè en aquest poble, també hi ha de tot”.
Amb motiu de la fira, la plaça Major de Freixinet estrenarà una il·luminació especial festiva, l’encesa de la qual tindrà lloc a les 17.30 hores. Així ho ha explicat Màrius Codina, que ha parlat de la importància que els pobles estiguin ben il·luminats, i no només amb llum per veure el terra. Justament, Freixinet acull enguany aquest esdeveniment perquè han començat les obres de la darrera fase de rehabilitació de la Casa Gran del Santuari del Miracle.
Agustí Jiménez ha assenyalat que “fires com la de Micropobles, i com la de Nadal de Riner, reforcen l’autoestima col·lectiva i fan evident que ser de poble és un gran motiu d’orgull”, i ha recordat que “iniciatives com aquesta donen valor als productes de la nostra terra i permeten que persones d’arreu coneguin els nostres municipis i descobreixin productes locals de qualitat, en entorns com el del poble de Freixinet”.
En el marc de la cinquena edició s’han programat diverses activitats lúdiques, culturals, infantils, solidàries i formatives, amb apartats importants dedicats a la gastronomia i la música. Així, la trobada firal inclourà la degustació de la tradicional escatxiruta (una singular escudella rinerenca), neules i brioxeria salada; un esmorzar amb coca i xocolata; un dinar popular i un berenar amb broquetes de botifarra a l’estil rinerenc. En l’àmbit musical, destaca el concert de la Marató “El viatge de la Gabriela”, a càrrec de Gatzara, i el concert de la coral La Fònica de Freixinet.
Quant a l’àmbit formatiu, tenim un taller de dolços i rebosteria amb diferents farines ecològiques del Territori de Masies i una xerrada sobre l’origen litúrgic de les neules. Les propostes de descoberta vindran de la mà de la visita guiada al poble Freixinet i la jornada de portes obertes a l’Escola de Freixinet, que acull les noves instal·lacions de la Llar d’Infants. En l’àmbit infantil es preveu un taller de coneixement dels micropobles i un altre de pintacares.
Els expositors de la fira oferiran productes alimentaris de proximitat (formatges, embotits, oli, pa, coques, torrons, neules, mel, sake, vins i cerveses, entre altres) i també de tipus artesanal (decoracions nadalenques, creacions de patchwork).