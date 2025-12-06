El Carnaval de Solsona obre inscripcions

Inscripcions a l’arribada 2026
L’any passat us vau quedar amb els calçotets o calces molles per culpa de la pluja i no vau poder gaudir de l’arribada tal i com es mereixia? A nosaltres també ens va passar!
Tenim ganes de treure’ns aquesta espineta i sabem que la vostra comparsa també, així que ja us podeu apuntar per a formar part de l’arribada del carnaval 2026!
Per apuntar-vos heu d’enviar un correu electrònic a comparses@carnavalsolsona.com amb la informació següent:
- Nom de la comparsa
- Si voleu carrossa (si és el cas, heu d’enviar el mail abans del dia 20 de desembre)
- Quantes persones sereu (especificant adults i infant
De la mateixa manera que es va intentar (diem intentar perquè clar, tot va quedar en paper mullat al final hehe) aplicar l’any passat, hi haurà una limitació d’inscripcions per ordre d’arribada de correus electrònics. Així que no us encanteu!
Ah, i aquest any si que si que es recupera el concurs de disfresses! Així que esperem que ens sorprengueu un munt!
Inscripcions als boits
També hem obert les inscripcions per participar a la baixada de boits. Per a apuntar-vos heu d’emplenar el formulari que trobareu a la pàgina següent:
https://app.carnavalsolsona.com/inscripcions/boits
En aquesta pàgina trobareu també totes les bases i normes que ha de complir el boit per a poder baixar. Recordem que no és permesa la participació a menors de 16 anys i que els menors de 18 anys hauran d'adjuntar en el formulari la butlleta d'autorització firmada pel seu pare, mare o tutor, i una còpia del seu DNI.
I fins aquí les notícies d’avui, ben aviat en tindreu més. Salut i Carnaval!