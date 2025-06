El programa «Solsona dona la nota» omple dos mesos amb una trentena d'actuacions de diferents formats      

Aquest estiu l'agenda cultural solsonina torna a encimbellar la música amb una trentena llarga d'actuacions en equipaments i espais oberts. La programació Solsona dona la nota presenta 24 concerts, vuit revetlles i quatre ballades de sardanes del 5 de juliol al 23 d'agost.

En la seva vint-i-tresena edició, l'agenda musical Solsona dona la nota torna a apostar per la diversitat de gèneres i formats i per combinar la fórmula dintegrar músics de casa amb propostes de fora que enriqueixen l'oferta musical de la ciutat. Aquest divendres l'han presentat en roda de premsa el regidor de Cultura, Albert Colell, i el president de Joventut Solsonina, Pau Subirà.

El 44è Cicle de concerts d'estiu, coorganitzat per l'Orfeó Nova Solsona i la regidoria de Cultura, convoca el públic els divendres de l'11 al 25 de juliol, amb dues propostes gratuïtes i una de pagament. El dia 11 a la plaça de la Catedral obrirà aquesta programació el quartet vocal Les Fourchettes amb l'espectacle A capella! Oferiran un repertori que homenatja els grups vocals femenins dels anys cinquanta i seixanta a partir d'estàndards de jazz i temes de pop-rock actuals.

Una de les convocatòries centrals de l'estiu serà el concert del 18 de juliol al teatre comarcal. Compartiran escenari 22 músics de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona per celebrar el trentè aniversari del conjunt solsoní. Les dues cobles renovellen el vincle amb què va néixer la solsonina i que va fer que alguns intèrprets de la formació veterana, aleshores professors de l'Escola Municipal de Música de Solsona, participessin en els seus primers passos. Fins i tot directors i intèrprets de la Juvenil Ciutat de Solsona han tocat amb els altres.

En la primera part del concert, cada cobla interpretarà tres peces per separat, mentre que en la segona, sota la batuta de Miquel Massana, oferiran un repertori escrit per a dues cobles amb clàssics com Juli Garreta, Joaquim Serra i R. Lamote de Grignon i temes contemporanis de Marc Timón i Enric Ortí. Les entrades es podran adquirir a través de l'aplicació mòbil Solsona 24/7.

El darrer divendres de juliol serà el torn d'Anaïs Vila en un concert gratuït a la plaça de la Catedral. La cantautora de Santpedor, acompanyada de la seva banda, presentarà el seu darrers àlbum, Ara sempre (Temps Record, 2024), una producció acurada amb la veu i les guitarres com a elements essencials. Per mitjà del pop independent amb pinzellades de folk, Anaïs Vila explica les barreres i els anhels dels qui ara viuen la dècada dels trenta.

Creix el Cap de Setmana Jove

També al juliol s'ha consolidat el Cap de Setmana Jove, organitzat per Joventut Solsonina, que enguany passa de dos a quatre concerts. "Un dels objectius del Cap de Setmana Jove era obrir-nos a un públic més ampli, i per això creix en espais, actes i concerts", remarca el president de Joventut Solsonina, Pau Subirà.

Després de diversos actes escènics, lúdics i esportius que arrencaran ja el dia 17, i que s'anunciaran a través d'Instagram, el divendres 18 a la sala polivalent actuarà el nou grup local Quintiks, presentat per Sant Joan, juntament amb una proposta gastronòmica de proximitat.

L'endemà, 19 de juliol, la nit s'estireganyarà amb concerts d'exterior i interior. Els primers, Paxanguers, actuaran a la plaça Major. La festa continuarà a la sala polivalent amb Dalton Bang, una de les formacions de versions amb més recorregut del panorama musical català, i la Banda Biruji. Les entrades també es posaran a la venda a l'aplicació Solsona 24/7.

Tal com ha explicat Pau Subirà, enguany es prescindeix de la sessió de DJ que tancava habitualment el Cap de Setmana Jove. Però, en canvi, es treballa en una proposta de música electrònica que es donarà a conèixer a final d'estiu per donar resposta a la demanda d'aquest tipus de música.

Joventut Solsonina convida tothom, "independentment de l'edat", a participar de l'oferta programada per al tercer cap de setmana de juliol. "Volem que sigui una festa popular en la qual tothom hi trobi el seu espai."

La internacionalització, amb l'AIMS Festival

Quan arriba l'agost, Solsona s'internacionalitza com a seu de l'AIMS que, des de fa vint-i-quatre anys, casa la dimensió pedagògica de l'acadèmia amb l'artística del festival de concerts que es podran sentir a múltiples indrets de la Catalunya Central. Sota la direcció de Peter Thiemann, un centenar d'alumnes de diverses nacionalitats participaran en prop duna vintena d'actuacions a la capital del Solsonès entre el primer i el 17 dagost.

El regidor de Cultura, Albert Colell, ha posat de relleu quatre de les cites de l'AIMS Festival: el concert inaugural del primer d'agost al teatre comarcal; el d'orgue de Johannes Geffert el dia 3 a la catedral; el de l'Orquestra Simfònica, enguany amb la Vuitena de Beethoven, el 8 d'agost a la sala polivalent, i el de cloenda, el dia 17 al teatre.

A la plaça de la Catedral, tampoc no faltaran els recitals gratuïts d'AIMS al carrer, diàriament de dilluns a dijous del 4 al 14 d'agost les set del vespre. La programació completa del festival es podrà consultar en línia aquí. Les entrades es vendran a través de la plataforma Entradessolsones.com.

Solsona es pot enorgullir, segons el regidor, de disposar “d'equipaments escènics de primer ordre que permeten programar aquesta vasta oferta” i, alhora, “convertir en escenaris espais emblemàtics de la ciutat, com la plaça de la Catedral”.

Revetlles i sardanes

Per als assidus de les revetlles, d'altra banda, la plaça del Camp es convertirà en una pista de ball cada dissabte a la nit. Aquest estiu hi actuaran Stresband (5 de juliol), Marc Anglarill (12 de juliol), Crystal (19 de juliol), Joan Vilandeny (26 de juliol), Duo Caramelo (2 d'agost), Raül (9 d'agost), Elisabeth Majoral (16 d'agost) i Pep i M. José (23 d'agost). Hi col·laboraran la Colla Gegantera del Carnaval i Amisol amb els serveis de barra, taules i bingo.

L'estiu és una de les èpoques que més conviden a ballar sardanes. A Solsona la cita serà al portal del Castell a les set del vespre amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona els dissabtes 12 i 26 de juliol i 9 i 15 d'agost.

La programació Solsona dona la nota té el suport de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, la Diputació de Lleida, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Turisme Solsonès. El fulletó es pot descarregar en línia aquí.