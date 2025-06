Solsona FM convoca «L’estiu dels 20», un concurs estival per commemorar l’aniversari de la ràdio

La ràdio municipal estrena un concurs amb reptes setmanals per celebrar els seus 20 anys d’història. Entre el 30 de juny i el 21 d’agost, cada dilluns publicarem a les xarxes socials de Solsona FM un nou repte relacionat amb el món de la ràdio, la seva història, els gèneres radiofònics o el llenguatge radiofònic. Hi podreu participar enviant la resposta o creació fins al dijous de la mateixa setmana per WhatsApp al 621 623 070.

Dues categories

“L’estiu dels 20” tindrà dues categories: una d’infantil, per a infants que hagin cursat primària aquest curs, i una altra d’adults, per a majors de 18 anys. Per participar-hi, cal enviar la resposta o creació per WhatsApp indicant el nom i cognoms i la categoria i, en el cas dels infants, també l’edat. Cada dilluns anunciarem els guanyadors de la setmana anterior i publicarem el nou repte. Podeu consultar les bases completes del concurs al web solsonafm.media a l’apartat dels 20 anys (fent clic al bànner situat a la part inferior dreta de la pàgina). Hi haurà premis per a cada categoria cada setmana! Aquest estiu, celebreu els 20 anys de Solsona FM amb nosaltres amb “L’estiu dels 20”.