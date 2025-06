Sant Climenç viu una Festa Major arrelada al la tradició

Durant tres dies, el poble s’ha omplert d’activitat, música i bon menjar en un ambient familiar i festiu.

La festa va arrencar el diumenge 22 de juny amb una proposta gairebé nova al programa: un esmorzar popular per agafar forces abans d’anar a buscar el pi. Aquesta iniciativa, que no es feia des de feia tres anys, va reunir una trentena de persones que van gaudir d’un esmorzar energètic a base d’ous ferrats amb xoriço i bacon. Amb la panxa plena i bon humor, es va fer la tradicional sortida per anar a buscar el pi enmig d’un matí de calor intensa.

El dilluns 23 al vespre, la Sala Polivalent es va omplir per acollir el Sopar de Festa Major, amb prop de vuitanta comensals. El menú, típic de revetlla, va incloure meló amb pernil d’entrant i, com a segons, cargols amb conill o pollastre guisat, a escollir. El toc dolç el van posar la coca de Sant Joan i el cava, que van arrodonir una nit de retrobaments i bon ambient.

El dimarts 24, dia central de la festa, va començar amb els actes més tradicionals i multitudinaris: la missa solemne, el repic de campanes, la benedicció del pa i, tot seguit, l’aixecada del pi. Aquest acte va ser el més concorregut de la festa i es va desenvolupar sense entrebancs. Un any més, la canalla del poble també va aixecar el seu propi pi, en una versió més petita però carregada de simbolisme i entusiasme. A més, els més petits van sorprendre amb una paradeta de llimonada, improvisada a la sortida de missa, que va ajudar a suportar la calorada del migdia.

La festa va cloure amb el Ball de Festa Major, que va atreure balladors d’arreu de les poblacions veïnes. Durant la mitja part, es va fer el tradicional bingo, amb una caixa de cava com a premi per la línia i un pernil pel bingo complet. I com a novetat destacada, es va poder sopar entrepans de botifarra gràcies a la iniciativa de l’Associació de Veïns de Pinell, que va gestionar el servei amb molt bona acollida.

Un any més, Sant Climenç ha sabut conjugar tradició i convivència en una Festa Major que demostra la vitalitat i l’arrelament de les celebracions populars al món rural.