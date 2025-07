L'humor irreverent de Toni Albà dóna el tret de sortida al cap de setmana jove de Solsona

La catorzena edició del Cap de setmana jove de Solsona ja ha començat aquest dijous al vespre, amb una proposta per a tots els públics i que ha congregat unes 200 persones al teatre comarcal: l'espectacle de l'humorista i actor Toni Albà, "Locus Operandi"

I és que Joventut Solsonina treballa, tal com ha fet en els darrers anys, per oferir un cap de setmana amb actes per al públic jove però també per portar una oferta cultural diversa i adreçada a tots els públics. És per això que la programació del cap de setmana s’enceta amb un espectacle teatral d’aquestes característiques.

Un músic sol davant el públic

L’obra arrenca amb una situació inesperada: un músic arriba a l’escenari per oferir un concert, però ni l’orquestra ni el cor que l’havien d’acompanyar hi són. Davant d’aquesta absència, el protagonista aprofita per guanyar temps, conversant amb el públic. És aleshores quan confessa que abans es dedicava a la imitació, però que ara, per circumstàncies diverses, ha decidit endinsar-se en el món de l’òpera.

De la televisió als grans teatres

A través d’aquest monòleg, Albà interpreta un personatge que somia actuar en grans escenaris com el Liceu, La Scala de Milà o l’Òpera de París. Entre reflexions i moments d’humor, recorda situacions i anècdotes de la seva trajectòria, incloent-hi històries sobre figures conegudes que ha imitat.

Toni Albà: teatre i sàtira

Amb una carrera consolidada en el teatre i la televisió, Toni Albà és conegut pel seu estil satíric i les seves imitacions en programes com Polònia i Crackòvia de TV3. Format a l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq de París, combina la interpretació amb la direcció teatral i una àmplia experiència en l’humor escènic

Públic assistent al teatre comarcal

Ramon Estany

Les propostes seguiran aquest divendres 18 amb el segon torneig del joc del cementiri a la sala polivalent i el sopar de pagès, una de les novetats d’enguany. Serà una proposta gastronòmica de proximitat amb l’acompanyament musical dels Quintik’s, un grup local estrenat recentment.

I, com és habitual, el dia gran de la celebració serà dissabte 19 de juliol. Enguany, després de molts anys amb els actes centralitzats a la zona de la sala polivalent, el nucli antic tornarà a acollir bona part de les propostes de dissabte. A mitja tarda, el torneig de beerpong omplirà la Plaça de Palau de més de 30 equips que jugaran fins al vespre. Tot seguit, tindrà lloc el tradicional sopar jove a la Plaça Major i un concert amb el grup The Paxanguers, un habitual dels estius musicals solsonins.

La festa s’allargarà fins a la matinada a la sala polivalent amb els concerts de la Dalton Bang i la Banda Biruji, que ens faran ballar amb les millors versions del moment.