Els divendres de contacontes als barris de Solsona celebren cinc anys

La programació d’activitats familiars Freqüència de barri de Solsona s’obre aquest divendres amb contes d’arreu del món a càrrec del narrador i escriptor Joan de Boer i s’allargarà fins al 25 de juliol. Enguany aquesta oferta cultural per a cinc divendres consecutius a les set del vespre celebra el seu cinquè aniversari i obsequiarà tots els participants que retornin el passaport de l’activitat.

Organitzada per les regidories de Drets Socials i Feminismes, a través dels Serveis Socials, i la Biblioteca Carles Morató, Freqüència de barri té com a objectiu distribuir l’oferta cultural per tot el municipi, donar visibilitat als barris i propiciar vincles entre els diferents veïnats.

Cartell del cicle



La primera cita, aquest divendres, serà a la placeta entre els carrers de J. V. Foix i l’Alcalde Moles, al barri de Torregassa. Joan de Boer hi descobrirà contes de diferents pobles, entre indis, esquimals, xinesos i altres. El primer divendres de juliol l’actriu i titellaire Clara Algaba revelarà La veritat de les princeses a partir de la veu d’una d’elles que està en vaga. Ho farà al jardí del Delta Residencial al barri de la Creu de Sant Joan (Cissa).

La narradora oral Mon Mas oferirà una sessió especial dels germans Grimm titulada GriMMpa! el divendres 11 de juliol al parc infantil del camí de la Font del Corb, a la Cabana d’en Geli. El dia 18, serà el torn de la narradora i escriptora Roser Guash, nova al Freqüència de barri, amb Els contes de la Roser, que parlen de les relacions que es creen entre les persones. Serà a la cruïlla dels carrers de la Verge de Fàtima i la Ribera, al Camp del Molí.

Finalment, la rapsoda i narradora Alba Mascarella tancarà la programació el 25 de juliol amb Contes d’arrel, una proposta d’històries que s’han transmès oralment i que prometen fer riure i pensar.

Obsequi per a tothom

Amb motiu del cinquè aniversari de l’activitat, aquest any hi haurà un obsequi sorpresa per a tots els participants nascuts entre el 2013 i el 2022 que presentin el passaport de Freqüència de barri amb les sessions a les quals hagin assistit marcades. Aquest passaport es pot recollir a la biblioteca o bé a les primeres sessions de contacotes.

Tots aquells que assisteixin a un mínim de tres activitats, entraran al sorteig de diversos premis: un lot de llibres, un lot d’entrades al Tibidabo i un paquet d’entrades al Cine París. El lliurament dels obsequis i dels premis sortejats es durà a terme en un acte de cloenda el primer d’agost a les set del vespre a la biblioteca.

L’any passat aquesta programació va atraure una mitjana d’entre setanta i vuitanta persones a cada convocatòria, una xifra que ha anat augmentant any rere any i que demostra la consolidació d’aquesta activitat estival a l’aire lliure per a les famílies amb infants.