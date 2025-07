Sant Llorenç de Morunys millora l'eficiència energètica de les instal·lacions esportives

El projecte de millora de l'eficiència energètica a les instal·lacions esportives de Sant Llorenç de Morunys està en plena execució, amb un cost que ascendeix a 162.507,60 euros i és finançat parcialment pel PROGRAMA DUS 5000 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

La principal acció, que ja es troba en marxa, consisteix en la renovació de l'enllumenat del camp de futbol mitjançant la col·locació de llums de tecnologia LED, amb la qual es pretén millorar el consum energètic i reduir costos a llarg termini. Aquesta mesura, a més, aporta una millor il·luminació per als usuaris de les instal·lacions.

Instal·lació de captadors solars a la Piscina Municipal

Paral·lelament, es duu a terme la instal·lació de captadors solars tèrmics a la Piscina Municipal per proporcionar aigua calenta sanitària. Aquesta iniciativa busca aprofitar fonts d'energia neta i contribuir de manera activa al sostenible funcionament de les instal·lacions.

Avantatges del nou sistema d'enllumenat

La implementació dels llums LED al camp de futbol no només representa un estalvi econòmic, sinó que també simbolitza un pas cap a la modernització i sostenibilitat de les infraestructures esportives de la vila. L'impacte positiu de l'actualització es veurà reflectit tant en l'economia local com en el benestar de la comunitat.

Aquests canvis en el sistema de subministrament energètic formen part d'una estratègia més àmplia que busca impulsar l'eficiència energètica en les instal·lacions municipals. L'ús d'energies renovables es presenta com una opció viable per a reduir la petjada de carboni i afavorir un futur més net.

El projecte no només té com a objectiu agilitzar el consum sinó també fomentar la sensibilització ciutadana sobre la importància d'adoptar mesures sostenibles en qualsevol àmbit de la vida diària. Aquest tipus de projectes són fonamentals per a promoure un desenvolupament més equilibrat i respectuós amb el medi ambient.

Els treballs continuran durant els pròxims mesos i es preveu que les millores tinguin un impacte positiu no només per a les instal·lacions esportives sinó també per a tota la població de Sant Llorenç de Morunys.