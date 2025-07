Una atleta és envestida per una vaca mentre s’entrenava a Sant Llorenç de Morunys

L’atleta donostiarra Sara Alonso ha estat donada d’alta després de ser víctima d'un inesperat atac per part d’una vaca mentre s'entrenava a la zona de Sant Llorenç de Morunys, a la comarca del Solsonès. L’esportista es recupera actualment al seu domicili de Sant Esteve de Palautordera de les lesions sofertes, que inclouen la fractura de la sisena costella i múltiples contusions per tot el cos.

L’incident es va produir quan Alonso havia sortit a córrer per una ruta que desconeixia, abans de disfrutar d’un dia de lleure al costat de la seva parella i amics. va ser quan es va trobar amb una vaca i la seva cria en un camí forestal. "Normalment les vaques fugen quan ens les trobem entrenant-nos i a les curses, i vaig pensar que aquesta vegada seria igual. Mai m’han fet por, encara que molta gent et diu que desconfiïs quan estan al seu terreny. Vaig abaixar el ritme per passar caminant al seu costat i quan ja les havia avançat, la vaca em va atacar per darrere. Gairebé no ho explico", ha relatat l’atleta.

L’esportista ha confessat el pànic experimentat durant l’atac: "Em vaig tirar a terra i va continuar envestint-me sense parar, pensava que em matava. Mai en la meva vida havia passat tanta por". Gràcies a la seva agilitat, va aconseguir aixecar-se, refugiar-se i sol·licitar ajuda. Ara, ja a casa i en procés de recuperació, admet que el que li fa més mal no són les lesions físiques, sinó veure’s obligada a interrompre la seva temporada de competicions tal com la tenia planificada. Segons ha confirmat la mateixa atleta, no podrà participar en importants competicions com la cursa de Font-romeu, la prestigiosa Sierre-Zinal i l’Ultra Trail del Mont Blanc, tres de les cites més destacades del calendari de trail running internacional marcades a la seva agenda.

Malgrat aquest contratemps, Alonso manté l’esperança que la seva recuperació avanci a bon ritme per poder arribar en condicions òptimes al Campionat Mundial i a la final de la Golden Trail Series, tot dependrà de l’evolució de les seves lesions i de com es desenvolupi el procés de rehabilitació.