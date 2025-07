Veïns de Solsona demanen a l'ajuntament més manteniment dels embornals i desguassos

L'última tempesta ha deixat els veïns de Solsona, especialment els de la zona del Mercadona, en una situació complicada, acumulant aigua en baixos, locals i aparcaments. Els residents han expressat que la manca de manteniment dels embornals i desguassos és un problema recurrent, i aquest dissabte quedà en evidència.

Ha calgut l`ajut dels bombers en alguns punts

Arxiu particular

Tant bon punt l'aiguat va passar, els veïns estaven fora de casa netejant i traient l'aigua acumulada. Les imatges de grups de persones amb escombres als carrers van ser comuns, així com l'ús de bombes per extreure l'aigua dels aparcaments.

L'experiència dels veïns davant les inundacions

Els residents expliquen que, encara que ja han experimentat situacions similars altres vegades, aquest dissabte, l'intensitat de la tempesta va superar qualsevol expectativa, causant més danys del que s'havien vist anteriorment. La coneguda zona comercial va ser un dels sectors més afectats.

Mostrant els embornals tapats

Ramon Estany

Les conseqüències d'inundacions com aquesta no sols són físicament esgotadores, sinó que també impliquen costos financers considerables per a les famílies afectades. El veïnatge ha estat clau per a la recuperació, organitzant-se per ajudar-se mútuament en les tasques de neteja i reparació dels danys ocasionats.

Una petició urgent al consistori

Davant d'aquest panorama, els veïns han fet una crida urgent a l'ajuntament per a una millora en el manteniment de les infraestructures de desguàs. Insisteixen en la necessitat de realitzar intervencions que evitin l'acumulació d'aigua a carrers crítics durant els episodis de pluja intensa.

Netejant un local

Ramon Estany

Els veïns suggereixen que una millor neteja dels embornals podria absorbir part de l'aigua acumulada, minimitzant així els riscos i danys en futurs episodis de fortes tempestes. També necessiten una revisió dels sistemes d'aigües pluvials per assegurar el correcte funcionament.