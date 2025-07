Un incendi agrícola crema 5.000 metres quadrats a Solsona

Aquest diumenge 20 de juliol, el malson de l'estiu s'ha fet present al bell mig del municipi de Solsona. A pocs minuts de quarts de 8 de la tarda, es declarava un incendi en un camp rostolls ja segat i amb la palla apilada, entre Cal Sotaterra i la Ribera del Riu Negre, a l'indret de Cal Costes. L'origen d'aquest foc encara no s'ha pogut determinar per part del Agents Rurals, si bé es sospita d'una línia elèctrica que hi passava per sobre i que hagués patit un curtcircuit. De fet, en aquell moment, va marxar la llum a Solsona, retornant al cap de poca estona.

Mapa de la situació geogràfica de l`incendi



Segons els bombers, l'avís i inici del foc es va declarar a les 19,27 hores, i immediatament s'hi van desplaçar 6 dotacions de bombers, que juntament amb els ADF i alguns pagesos, veïns de la zona i un petit tractor que va tancar el perímetre, van evitar que el foc s'estengués més enllà dels dos camps afectats. Mentres també ajudaven a les tasques mossos i policia local de Solsona, vetllant per la seguretat dels nombrosos curiosos que es van apropar per veure l'incendi. Finalment, van cremar uns 5.000 metres quadrats.

Un petit tractor va llaurar una franja del Camp per aturar l`avenç de la flama

Ramon Estany

A les 21,07 es va donar per controlat l'incendi, i a les 22,10, es va declarar extingit.

Policia, mossos i veïns vetllaven per què no avancés més el foc

Ramon Estany

Afortunadament només va cremar una petita part del camp

Ramon Estany

Les ADF van sumar forces amb els bombers

Ramon Estany