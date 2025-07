Treballs intensius de la brigada municipal per a la neteja de vials després del pas de la dana

Aquesta setmana la brigada municipal de Solsona està duent a terme treballs intensius de neteja dels vials afectats pel pas de la dana, dissabte a la tarda, quan van registrar-se 56 litres d’aigua. S’ha prioritzat la retirada d’arbres caiguts i la neteja d’esllavissades i d’embornals.

Un dels indrets més afectats per les pluges torrencials és el torrent de Ribalta, on hi ha sis pollancres arrencats d’arrel. Avui hi comença a treballar la brigada per tal de poder-ne obrir el pas a peu. També s’han retirat arbres del camí de la Mare de la Font, el de la ribera en direcció a l’estació depuradora, al carrer de la Veça (Sant Bernat) i a la zona del centre de recollida d’animals.

Així mateix, s’han condicionat vials afectats per esllavissades: el camí de la Font del Corb, que es va haver de tallar, i el carrer de Sant Pere de Graudescales.

Netejant un camí



Els propers dies quedarà pendent repassar diversos camins malmesos del Vinyet, que s’arranjaran amb la màquina retroexcavadora i, si cal, amb aportació de material. Amb tot, cal esperar tres o quatre dies perquè el paviment estigui més eixut.

Paral·lelament, des de l’Ajuntament es demana al Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat la conservació dels embornals de les travesseres urbanes de les carreteres de Manresa i Bassella (C-26), que són de la seva competència. De totes maneres, el consistori és conscient que en episodis extrems de pluges com el de dissabte les clavegueres col·lectores entren en càrrega i els embornals no poden engolir l’aigua –fins i tot, en alguns punts l’escupen.