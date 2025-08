Ensurt a Lladurs per l'incendi d'una màquina agrícola

Aquest dissabte a la tarda, s'ha declarat un petit incendi en un camp agrícola de Lladurs (avís 16.36h), La ràpida actuació ha permès als bombers extingir aquest incendi que ha afectat una embaladora i rostolls. No hi ha hagut cap persona ferida. Hi han treballat amb 3 dotacions.

El bombers apagant el foc



Increment de risc d'incendi aquest diumenge

Davant de l’increment del risc d’incendi, aquest diumenge 3 d’agost a partir de les 08h del matí i fins les 00 de dilluns 4, el Govern ha pres una sèrie de mesures relacionades amb l'augment d'efectius dels cossos operatius, la restricció a espais naturals i l'activació en ALERTA del Pla INFOCAT així com el nivell 4 del Pla Alfa del Cos d'Agents Rurals a 19 municipis de l’Alt Empordà.

El cos d’Agents Rurals activarà a les 08:00 del dia 3 d’agost el nivell màxim del Pla Alfa, el nivell 4, a un total de 19 municipis de l’Alt Empordà: Agullana, Cadaqués, Cantallops, Capmany, Colera, el Port de la Selva, Espolla, Garriguella, la Jonquera, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle.

A banda de l’activació del nivell 4 de Pla Alfa, demà 22 municipis catalans d’un total de 5 comarques també estaran en nivell 3, per perill molt alt d’incendi forestal.

En el cas del Solsonès, s'ha activat el nivell 1 als municipis d'Oden, Castellar de la Ribera, Pinell de Solsonès, Llobera, Biosca i Torà.

Al web del Pla Alfa es pot consultar diàriament el mapa actualitzat amb els diferents nivells de risc per municipi, així com el llistat de municipis afectats pels nivells 3 i 4.

Mapa de risc d`incendi per aquest diumenge



Restricció d’accessos

En aplicació del nivell 4 del Pla Alfa, es restringirà l’accés a 2 espais naturals de l’Alt Empordà: Cap de Creus i Serra de l’Albera.

Aquests controls d'accessos es duen a terme per evitar la presència humana en aquests espais amb dos objectius: d’una banda, per reduir el risc que es produeixi una ignició (cal recordar que el 9 de cada 10 dels incendis a Catalunya són d’origen antròpic, és a dir, causats d’una manera o altra per l’activitat humana), i de l’altra, evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona en cas que es declari un incendi forestal.

Crida a la prudència

Es demana a la ciutadania extremar les precaucions davant l’elevat perill d’incendi i que s’evitin les activitats de risc d’incendi al medi natural. Es recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.

Els Agents Rurals recorden que mentre duri l’episodi en els municipis afectats pels nivells 3 i 4 està completament prohibit fer qualsevol activitat amb risc d’incendi en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.

Suspensió d’activitats amb risc d’incendi

Amb l’activació del nivell 3 del Pla Alfa, per perill molt alt, queden suspeses totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d’aquestes activitats i del compliment de prohibicions com encendre foc en espais oberts, ús de material pirotècnic, entre d’altres.

Durant el nivell 4 del Pla Alfa, per perill extrem, els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les mesures del nivell 3 i el control de la restricció als espais naturals.