El temporal deixa dos desapareguts i més de mil avisos

La gota freda del dissabte ha escombrat Catalunya. Ha deixat dues persones desaparegudes i més de 1.700 trucades als Bombers i al telèfon d'emergències 112. Segons ha informat Protecció Civil, la meitat dels avisos que han rebut els Bombers de la Generalitat han estat a la regió d'emergències metropolitana sud, especialment a poblacions com Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

Protecció Civil va enviar una alerta als telèfons mòbils de Catalunya, excepte a l'Alt Pirineu i l'Aran, informant-los de la dana que s'aproximava i que ha deixat intenses precipitacions sobretot al sud-oest del país. Aquest enviament massiu ha suposat ser el primer cop que s'envia una alerta a tanta població.

Els punts on s'ha registrat major quantitat d'aigua ha estat Canalates, l'Anoia, i el Parc Nacional dels Ports, a les Terres de l'Ebre, on fa escassos dies va cremar un incendi que preocupar tot el país i que es va saldar amb una mort i més de 3.000 hectàrees cremades. En aquests dos punts s'han registrat valors lleugerament per sobre dels 100 litres per metre quadrat, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.

Poc després de les 19.30 hores es va enviar una nova alerta explicant que la situació havia millorat i ja es podien fer desplaçaments i activitats a l'exterior, però amb prudència. Tot i això, es mantenia la situació de perill a l'Empordà i al Pla de l'Estany, on el temporal va arribar més tard, i als municipis de Cubelles (Garraf) i Castellet i la Gornal (Alt Penedès), pel desbordament del riu Foix a causa del desembassament del pantà.

En recerca dels desapareguts

Els Bombers de la Generalitat han reactivat a les vuit del matí la recerca de dues persones que, segons testimonis, haurien caigut al riu Foix aquest dissabte a Cubelles (Garraf). Fins a la matinada s'ha revisat la riera des de l'últim punt d'albirament sense obtenir resultats. Es creu que la desaparició d'aquestes dues persones podria ser pel sobreeiximent del Foix

L'altre gran incident que ha provocat la pluja ha estat el tancament del servei d'urgències de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a Vilafranca del Penedès. L'aigua ha entrat als baixos i ha fet que l'equipament es quedés sense llum.

També va haver-hi incidències provocades per l'acumulació d'aigua i el creixement de rius i rieres arreu del país. A Solsona, l'aigua va entrar en una residència de gent gran. A Súria (Bages), el riu Cardener baixava amb força i es va emportar els vehicles que trobava al seu pas.

🔴 En directe | La intensitat de la tempesta col·lapsa Solsona



L'aigua baixava per la carretera de Torà com un riu i ha inundat la zona d'aparcaments del Mercadona



📸 @geniscardonahttps://t.co/i0f9KToiKp pic.twitter.com/F2nsVCfxwJ — NacióDigital (@naciodigital) July 12, 2025

Segons el Servei Català de Trànsit, les afectacions viàries per pluja han estat sobretot a la zona del Penedès i el Camp de Tarragona. Pel que fa als trens, la circulació es va restablir després de quedar interrompuda tant de trens d'alta velocitat com de Rodalies de Catalunya. Segons va informar Adif, a partir de les 19.00 hores es va anar reprenent la connexió ferroviària un cop l'episodi de tempesta va amainar.

Reunió d'Illa amb el Comitè de Crisi i Protecció Civil

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va reunir el Comitè de Crisi a primera hora de la tarda per seguir l'evolució de la situació de la dana a tot el país. Protecció Civil va enviar cap a les 14.30 hores un missatge alertant a pràcticament tots els mòbils de Catalunya per l'empitjorament de les previsions meteorològiques i el risc d'inundacions.

Modificacions en festivals

El Festival Cruïlla va ajornar l'obertura de portes per a la jornada d'ahir a la nit a Barcelona. En una publicació feta als stories d'Instagram del seu compte oficial, el Cruïlla va deixar clar que segueixen les indicacions de Protecció Civil i que obririen les portes a partir de les 21:30 h de la nit.

El Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols també va cancel·lar el concert inaugural de la 63a edició, el de la banda Europe, que estava programat pel dissabte a les vuit de la nit a l’espai del Guíxols Arena. Per altra banda, el Festival de Peralada va suprimir el concert que havia programat per aquest dissabte a la vuit de la nit a l’Església del Carme.