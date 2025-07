Els Bombers busquen dues persones desaparegudes a Cubelles pel temporal

Els Bombers de la Generalitat busquen dues persones que s'haurien vist arrossegades per la crescuda del riu Foix. Segons han informat des dels cossos d'emergències, fins a divuit efectius s'han dividit en diversos punts de la zona per intentar trobar-les, als marges dels rius.

Treballem en la recerca de dues persones a Cubelles. Segons les primeres informacions s'haurien vist arrossegades per la crescuda del Foix. El dispositiu de recerca s'ha dividit en diversos sectors, als marges del riu fins la desembocadura



18🚒 amb #GRAE Sub#bomberscat @mossos — Bombers (@bomberscat) July 12, 2025

El pantà s'ha començat a buidar per poder recollir tota l'aigua que ha deixat el temporal d'aquest dimarts. Això ha provocat que el riu Foix es desbordi a Cubelles, al Garraf, on desemboca. De fet, Protecció Civil ha enviat una alerta a la població de Cubelles i també de la veïna Castellet i la Gornal informant de la situació i demanant que la ciutadania no s'aproximi al riu.

L'obertura de comportes ha fet créixer el riu fins a sortir de mare i Protecció Civil ha enviat una alerta a la població informant de la situació i demanant que la ciutadania no s'aproximi al riu. Segons l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el desembassament del pantà ja va a la baixa.