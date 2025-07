El temporal escombra Catalunya

La dana ha escombrat Catalunya, però ja ha marxat del territori. L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha desactivat l'alerta vermella per tempestes a Catalunya, que ha mantingut fins aquest dissabte a la tarda. Manté només l'alerta groga a l'Empordà, on el temporal ha arribat més tard que a la resta del país, ja que provenia de l'oceà Atlàntic. Els Bombers han rebut més de 700 avisos des de l'inici de l'episodi de pluges, segons les darreres dades actualitzades pel cos d'emergències.

A primera hora del vespre, Protecció Civil ha enviat un segon avís per certificar que el risc de perill havia descendit i que s'aixecaven les principals restriccions. No s'han registrat ferits ni tampoc incidències greus, però diverses zones del país han quedat afectades: des de carreteres, com l'N.340 a Santa Margarida i els Monjos, a moltes zones de ciutats, com a Solsona, Igualada o Sant Pere de Ribes.

De fet, Protecció Civil ha alertat els veïns de l'Alt Empordà, el Baix Empordà i el Pla de l'Estany indicant que es manté la situació de risc d’inundacions fins a les vuit del vespre. També ha enviat un avís als telèfons mòbils de Cubelles (Garraf) i de Castellet i la Gornal (Alt Penedès) per informar-los del risc d'inundació pel desembassament de la presa de Foix.

🔴 Igualada és una de les ciutats més afectades per les pluges i les inundacions



Els Bombers notifiquen que és el municipi des d'on s'han rebut més alertes, superant les 70



🔴 En directe | La intensitat de la tempesta col·lapsa Solsona



L'aigua baixava per la carretera de Torà com un riu i ha inundat la zona d'aparcaments del Mercadona



Illa reuneix el Comitè de Crisi i Protecció Civil envia alertes als mòbils

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reunit el Comitè de Crisi a primera hora de la tarda per seguir l'evolució de la situació de la dana a tot el país. Protecció Civil ha enviat cap a les 14.30 hores un missatge d'alerta a pràcticament tots els mòbils de Catalunya per l'empitjorament de les previsions meteorològiques i el risc d'inundacions.

El temporal de pluja d'aquest dissabte també ha provocat inundacions als baixos de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a Vilafranca del Penedès. Alguns vídeos difosos a les xarxes han mostrat les plantes més baixes de l'hospital de Vilafranca negades d'aigua i amb equipament surant-hi. A Solsona el temporal ha inundat baixos d'equipaments i una residència per a la gent gran.

Més al sud, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha anunciat aquesta tarda que se suspenia el festival de globus aerostàtics prevists per aquest dissabte a la nit, que preveia aplegar unes 25.000 persones. La ciutat ha estat una de les zones més afectades pels aiguats, amb més de 70 avisos als Bombers.

Els festivals modifiquen programacions

El Festival Cruïlla ha anunciat que ajorna l'obertura de portes per a la jornada d'aquesta nit a Barcelona. En una publicació feta als stories d'Instagram del seu compte oficial, el Cruïlla ha deixat clar que segueixen les indicacions de Protecció Civil i obriran les portes a partir de les 21:30h de la nit. A més, han explicat que estan reprogramant actuacions per aquesta mesura.

El Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols també ha cancel·lat el concert inaugural de la 63a edició, el de la banda Europe, que estava programat per aquest dissabte a les vuit de la nit a l’espai del Guíxols Arena. Per altra banda, el Festival de Peralada ha suprimit el concert que havia programat per aquest dissabte a la vuit de la nit a l’Església del Carme.