El Servei Enllaç d'Amisol porta set anys inserint persones a empreses de la comarca

El Servei Enllaç, és un Servei Integral d'Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn de la salut mental (SIOAS) a empreses de la comarca del Solsonès. Aquest any s’ha ofert atenció des del mes de juliol del 2024 al mes d’abril del 2025 a un total de 12 persones, amb diversitat de perfils i edats.

Des del servei, s’ofereix acompanyament individualitzat i adaptat a les necessitats de cada persona, elaborant el seu perfil professional i definint el pla de treball de cada una d’elles. També es realitzen formacions grupals, tutories individuals i, en cas de ser necessari, acompanyament i suport a l’empresa. A més, s’ofereixen accions d’alfabetització informàtica per tal de millorar les habilitats digitals de les persones i obrir noves portes i possibilitats al mercat laboral local. L’objectiu principal és potenciar i millorar les seves competències personals i professionals per tal d’afavorir i facilitar la seva inserció laboral dins les empreses de la nostra comarca.

Pel que fa a la prospecció d’empreses, enguany seguim mantenint vincles sòlids amb aquelles que han col·laborat, o volen col·laborar amb nosaltres al llarg de tots aquests anys, i també hem fet noves aliances gràcies a la bona acollida i a la voluntat d’empreses que han volgut sumar-se al projecte. Aquest any dues persones del servei han formalitzat un contracte laboral i s’han incorporat al mercat de treball ordinari, tres mantenen i han consolidat la seva feina, i una ha realitzat un conveni de pràctiques no laborals, oferint la possibilitat que tant l’empresa com les persones es puguin conèixer.

Des d’Amisol volem expressar el nostre agraïment sincer a totes les empreses que confien en la nostra tasca i que aposten per la inclusió social a través de l’ocupació, i especialment a: MOTOCARD BIKE, CONVEC, SHOOTER PADEL, FRUITS TARIBÓ, BON ÀREA (C/ de la Bòfia), GESTORIA ALFIC, COMUNITAT DE PROPIETARIS I PROPIETÀRIES DE L’EDIFI OMEGA, CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA, TÈXTIL OLIUS I EL CELLER DEL MIRACLE.

Gràcies per obrir-nos les portes, per donar-nos oportunitats i per creure que una societat més inclusiva és possible.