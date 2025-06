El Centre Astronòmic del Solsonès ofereix veure la posta de Sol i eixida de Lluna al castell de Lladurs

Nova activitat al Centre Astronòmic per gaudir d'una manera lúdica la posta de Sol i la sortida de la Lluna i de l'observació del Sol amb telescopi i filtres homologats segurs.

Has vist mai una posta de Sol des d'un lloc elevat sense obstacles? I has sentit la calma i tranquilitat que es respira mentre el Sol es va amagant per l'horitzó? Uns minuts després d'amagar-se el Sol sortirà una Lluna Plena espectacular pel cantó oposat de la volta celest i passarem a gaudir d'un altre esdeveniment molt especial des d'un lloc únic amb 1000 anys d'història com el castell de Lladurs

Viurem dos esdeveniments molt especials i intensos des d'un lloc privilegiat amb unes vistes que seran inoblidables. Veurem el Sol amb ulleres d'eclipsi i a continuació amb telescopi amb un filtre homologat per veure les taques solars. I també amb un exclusiu filtre d'Hidrogen alfa que ens permeterà veure les erupcions a la superfície del Sol. Per altra banda veurem com la Lluna va sortint per l'horitzó amb un color ataronjat-vermellós característic i a continuació la observarem també amb telescopi per descobrir els petits detalls i secrets que amaga a la seva superfície.

Els assistents poden portar la seva càmera si voleu immortalitzar el moment. Després de gaudir d’aquesta experiència única, i mentre es va imposant la nit, anirem a la sala per entendre una mica més el que hem vist i altres curiositats astronòmiques. I abans del final de la sessió tornarem a la torre a conèixer les constel·lacions i estels principals amb l’ajut d’un brillant láser i també observarem algun planeta o astre amb un potent telescopi.

S'ha programat una sessió per al mes de juliol, el 10 de juliol a les 21:00.

En cas de mal temps o núvols es realitzarà una activitat alternativa sobre la lluna, les superllunes i esdeveniments que podem veure al cel de nit en aquesta època de l’any. I es visitarà la torre si les condicions ho permeten.

Per dubtes o aclariments: info@astrosolsones.com o 607225944

Per reservar grups, sessions en exclusiva o en anglès contactar directament amb Astrosolsonès al mail o telèfon anterior.

Ho organitza: Astrosolsones

Dia: 10 de juliol de 2025

Hora d'inici: 21 h

Durada: 2 hores

Punt de trobada: aparcament del castell de Lladurs (Solsonès).

Preus (Entrades a la venda anticipades al Entrades Solsonès

- general: 18 euros

- reduïda (jubilats i joves de 12 a 15 anys): 16 euros

- infants de 3 a 11 anys: 9 euros

- menors de 3 anys: gratuït (comunicar-ho a l'apartat d'observacions al reserva l'entrada - no cal agafar entrada)

Material imprescindible:

- portar roba d'abric de sobres i calçat esportiu

- portar un frontal, llanterna o mòbil carregat per il·luminar el camí

Recomanacions:

- activitat recomanada per majors de 7 anys

- podeu portar uns binocles si en disposeu

- cal arribar amb 10 minuts d'antelació per tal de poder començar l'activitat amb puntualitat