Què són els crèdits climàtics i com funcionen a Catalunya?

Catalunya ja disposa del seu propi mercat de carboni. El Sistema de Crèdits Climàtics permet que les empreses del país compensin les seves emissions amb projectes de gestió forestal sostenible. Iniciatives pensades per reduir el risc d'incendi, però també per “produir” aigua blava i augmentar la biodiversitat. Ara bé. Com es comptabilitza? Quant es paga per aquestes actuacions? Quines empreses estan comprant crèdits climàtics? A continuació, totes les preguntes amb resposta.

Què és un crèdit climàtic?

Els crèdits climàtics són un dels principals instruments econòmics de la política ambiental. Són una unitat d'intercanvi que permet reduir, eliminar o compensar les emissions de CO2 a canvi d'un projecte basat en la natura que fixi aquest carboni. La seva implementació es considera clau per assolir els objectius de l'Acord de París i la neutralitat climàtica l'any 2050 -per compensar de manera efectiva aquelles emissions que no es puguin eliminar-. Es comptabilitzen amb tones equivalents de CO2 (TCO2eq).

Com funciona el sistema de crèdits climàtics de Catalunya?

L'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, adscrit al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, impulsa el Sistema de Crèdits Climàtics de Catalunya. Està pensat per tal que aquelles empreses de sectors que fins ara no han estat obligats a compensar les seves emissions, ho puguin fer amb projectes que fixin carboni al nostre país. De moment, només funciona el basat en la gestió forestal sostenible mentre que estan pendents els d'agricultura regenerativa i restauració d'hàbitats litorals.

A quant equival un crèdit climàtic de Catalunya?

En el Sistema de Crèdits Climàtics Forestals s'ha escollit com a unitat “l'hectàrea de territori resilient al canvi climàtic”. En cada projecte, per a aquesta magnitud s'estima quantes tones de CO2 pot fixar, quanta aigua blava pot generar i quin percentatge de biodiversitat pot guanyar.

Quant val un crèdit climàtic de Catalunya?

En funció del CO2 fixat, l'aigua blava generada o la biodiversitat, el preu del crèdit climàtic és més alt o més baix. Per posar tres exemples: a la Vall del Lord -l'actuació més gran amb 108 crèdits-, s'ha fixat en 4.103 euros per crèdit, però a Collserola és d'uns 3.400 euros i a les Gavarres de 3.000.

Qui pot comprar crèdits climàtics a Catalunya?

Qualsevol empresa privada o pública, però també institucions o entitats poden comprar crèdits climàtics amb el sistema impulsat per la Generalitat. De moment, ho han fet companyies públiques com Aigües Ter Llobregat o Ferrocarrils, institucions com la Diputació de Barcelona o l'Ajuntament de Castellar del Vallès, consorcis com Fira de Barcelona així com corporacions com Mango, Ciments Molins o Túnels de Barcelona i Cadí.

Quants crèdits climàtics s'han venut a Catalunya?

El sistema català disposa, de moment, de nou projectes de gestió forestal sostenible que sumen un total de 485 crèdits. Segons el darrer recompte del Departament Territori, fins ara se n'han venut 255, una mica més de la meitat.

Quines empreses estan obligades a compensar les emissions?

Hi ha un nombre limitat d'empreses -bàsicament dels sectors de generació elèctrica i industrial- que generen moltes emissions i que han de participar obligatòriament a un mercat d'emissions regulat per la Unió Europea. Per altra banda, existeixen altres mecanismes voluntaris de compensació o responsabilitat social corporativa, com per exemple l'impulsat per Catalunya de manera força pionera.

Aquests sistemes guanyaran importància ràpidament. Des d'aquest 12 de juny, per exemple, totes les corporacions de més de 500 treballadors tant del sector privat com les de l'administració general de l'Estat hauran de calcular la petjada de carboni i presentar públicament un pla de descarbonització arran de l'entrada en vigor del reial decret 214/2025. La llei catalana de canvi climàtic, per la seva banda, requereix des d'enguany a les empreses de més de 250 treballadors -si es volen acollir a ajuts, bonificacions o beneficis fiscals- a realitzar un inventari d'emissions, però en cap s'inclou cap obligació de reducció o compensació.