L'Oficina Local d'Habitatge de Solsona fa 20 anys amb el repte d'incorporar nous pisos 

En els seus vint anys de vida, l'Oficina Local d'Habitatge de Solsona inicialment, borsa d'habitatge de lloguer, ha formalitzat al voltant de 800 contractes de lloguer. Actualment, però, el principal repte d'aquest servei passa per poder reduir la llista d'espera de persones que busquen habitatge amb la incorporació de nous pisos.
En aquests moments aquest servei, prestat per una gestora administrativa amb el suport puntual, els dos darrers exercicis, de plans d'ocupació del projecte Treball als barris, té 160 contractes actius de lloguer i disposa de tres habitatges per llogar. El preu mitjà del lloguer se situa en els 360,40 euros. Durant el 2024 es van formalitzar un total de 26 contractes.
Durant molt temps, la borsa d'habitatge de l'Ajuntament de Solsona va ser la més activa de la demarcació de Lleida. Actualment, però, falten pisos. En aquest sentit, la regidora dHabitatge, Pilar Viladrich, fa un reconeixement a totes les persones propietàries que han confiat en aquest servei municipal al llarg daquests vint anys. "Són persones que han entès que la qüestió de l'habitatge és un dret que ens implica a tothom i, generosament, han posat el seu pis a disposició de ciutadans i famílies perquè puguin desenvolupar la seva vida en condicions a un preu just."
Viladrich agraeix la sensibilitat d'aquests titulars d'habitatges i fa una crida a aquells que disposen de pisos buits. Els anima a informar-se a l'Oficina Local d'Habitatge dels avantatges de confiar en aquesta opció. La regidora els demana que no creguin en "falsos mites sobre els riscos associats al lloguer, ja que els casos en què es generen danys o hi ha impagaments són anecdòtics i circumstancials."
"Còmode, pràctic i segur"
Rosa Ramellat, una de les propietàries amb pisos a l'Oficina Local d'Habitatge, explica que s'hi va adreçar en no disposar de temps per fer-se càrrec de la gestió dels lloguers. A més, "hi buscava seguretat i que no l'hi portessin problemes, amb l'Ajuntament d'intermediari." "Ho recomano per aquests motius: és còmode, pràctic, fàcil i segur," conclou.
Una de les vies per aconseguir habitatges és per mitjà de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'aquells pisos buits que s'incorporen a la borsa. Cada any l'Ajuntament concedeix el 50 per cent de la despesa acreditada fins a un màxim de 6.000 euros. En les dues últimes convocatòries s'han mobilitzat cinc pisos. La regidora Pilar Viladrich admet que "és menys del que ens agradaria, però és més del que teníem."
La dificultat de trobar pis en un municipi de mercat residencial tensat és un dels motius principals pels quals les persones acudeixen a l'Oficina Local d'Habitatge. Gerard Ribera i la seva família són llogaters a través d'aquest servei. "Ens n'havíen parlat molt bé, tant pels pisos com per les facilitats de la borsa municipal," explica.
Tracte directe i agilitat en els tràmits
Ribera en remarca diversos avantatges, com els "preus molt raonables, que ajuden a l'emancipació, i el tracte molt directe i personal." "Sempre estan disposats a ajudar-te i a solucionar qualsevol situació amb què et puguis trobar," afegeix. L'agilitat en els tràmits, la comoditat i el guiatge de tots els passos que cal seguir és el que en subratlla especialment una altra de les llogateres, Queralt Guerrero.
Aquest mandat "s'ha aconseguit un dels objectius" de la borsa, que era la qualificació d'Oficina Local d'Habitatge, tal com posa de relleu Pilar Viladrich. "És un reconeixement i, alhora ens brinda oportunitats i ens planteja reptes." El primer és l'increment d'habitatges per posar a disposició de la ciutadania amb una millora de la qualitat i poder donar resposta a un públic divers, tant a gent jove com persones de mitjana edat, famílies amb infants i gent gran.
Un altre repte d'aquest servei ubicat a la segona planta de la casa consistorial és l'adequació dels recursos humans que s'hi dediquen. La gestió de 160 habitatges, a més dels altres serveis de l'Oficina, com la tramitació anual de més de 400 expedients d'ajuts al lloguer, per a la rehabilitació d'habitatges per a majors de 65 anys, les funcions de mediació, la tramitació de sol·licitud del Registre únic de sol·licitants, entre d'altres, suposen una càrrega de feina molt elevada per a una sola persona. "Si Solsona es pot acollir a la convocatòria de la Llei de barris d'enguany facilitarà incrementar el personal," confia la regidora de l'àrea.